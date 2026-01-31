不是高齡才會失智！醫師提醒早發性失智症惡化快 治療是在「和時間賽跑」
【記者 洪美滿／新北 報導】隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題，但臨床觀察發現，失智症並非只發生在高齡族群，近年也出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性失智症」患者，對個人與家庭帶來更沉重的衝擊。國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者，值得民眾關注。
早發性失智症衝擊正值壯年家庭 臨床惡化速度更快
恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫師指出，早發性失智症多在 65 歲以前發病，部分患者在四、五十歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，這些患者仍在職場打拼、孩子還在求學階段，卻因記憶力、專注力與執行功能退化，逐漸無法勝任原有工作。
「很多患者自己最先察覺異常，原本可以輕鬆完成的事情，開始變得力不從心。」她說，這也導致部分患者被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力。
孫瑜醫師進一步指出，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，「臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短一年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化。」由於病程惡化速度快，改善生活習慣對病程的延緩效果不大，亦凸顯其早期接受治療的重要性。
生活型態調整有助延緩失智 但對早發性失智症仍有限
針對不少民眾關心「調整生活習慣是否能延緩失智」，孫瑜醫師說明，規律運動、健康飲食、良好睡眠與社交互動，對整體腦部健康確實有正面幫助，也有助於減緩失智症的整體惡化。
不過她也坦言，針對早發性失智症患者，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限。由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展。「這也是為什麼早發性失智症患者，更需要及早接受專業評估與醫療介入。」
▲恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫師指出，早發性失智症多在 65 歲以前發病，部分患者在四、五十歲就出現記憶力與執行功能明顯退化。
新藥治療帶來突破 從「症狀控制」走向「疾病進程介入」
2025年衛福部食藥署已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）以及「欣智樂」（Kisunla），皆屬於單株抗體藥物，需透過靜脈注射進行治療。孫瑜醫師指出，過去失智症治療多以「改善症狀」為主，藥物著重於暫時提升認知表現，無法真正介入疾病本身的進程。而新型阿茲海默症藥物，則是首次嘗試針對腦內致病的「類澱粉蛋白」進行清除，目標是減慢疾病惡化速度，而非僅止於症狀控制。
臨床研究顯示，對於仍處於早期、腦內類澱粉蛋白尚未大量堆積的患者，新藥效果相對明顯；越早開始治療，延緩退化的潛力越高。「對病程進展快、又正值家庭與職場關鍵階段的早發性患者而言，這是一項真正『搶時間』的治療選項。」孫瑜醫師強調。
目前在恩主公醫院採用這項治療的患者年齡分布於50歲至87歲，透過家屬的回饋反映患者的執行能力及記憶表現上趨於穩定。孫瑜醫師分享，一名確診為輕度阿茲海默症的長者，獨自前來門診諮詢新型的藥物治療。即使清楚了解治療費用不低，他仍堅定表示，希望在「腦袋還清楚的時候自己處理」，不願將未來的照護壓力留給子女。
「那是一種為家人著想的選擇，也讓我非常感動。」孫瑜醫師表示，這類病人往往仍保有病識感，知道疾病一旦惡化，將對家庭造成長期影響，因此更希望把握仍可介入治療的時間點。
精準診斷是前提 新藥並非所有失智患者都適用
不過孫瑜醫師也提醒，新藥治療並非人人適合，必須先確認是否為阿茲海默症，且屬於輕度或早期階段。目前臨床上常使用的精準診斷方式，包括類澱粉蛋白正子造影（PET），約 20 分鐘即可完成檢查並評估腦內蛋白沉積狀況；部分患者也可透過腦脊髓液檢測作為輔助判斷。此外，若合併嚴重腦血管疾病、反覆出血或水腫風險高者，並不適合接受此類治療，仍需由神經科醫師完整評估風險與效益。
孫瑜醫師呼籲，若出現記憶力明顯退步、工作表現下降、處理事情變慢、判斷力改變等狀況，且已影響到生活或工作，應及早就醫評估。「早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間。」孫瑜醫師強調，失智症不再只是被動接受的疾病，越早介入，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。（照片記者洪美滿翻攝）
其他人也在看
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 12則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 596則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 13則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 10 小時前 ・ 124則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 8則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 110則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 25則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 90則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 96則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言