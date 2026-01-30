不是高齡才會失智 醫揭殘酷真相：壯年發病退化比老人更兇猛

失智症已非高齡長者專利，許多正值職場與家庭責任巔峰的中壯年族群，也面臨「早發性失智症」的威脅。國際期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症每10萬人約119人，換算全球約有390萬患者。

恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫師指出，這類患者病程惡化速度往往比老年型失智更快，單靠生活型態調整效果有限。所幸衛福部於2025年核准兩款針對阿茲海默症的新型針劑藥物，能從疾病源頭介入，為這場「與時間的賽跑」帶來新契機。

早發性失智症衝擊壯年家庭

孫瑜醫師指出，早發性失智症多在65歲以前發病，有些患者四、五十歲就出現記憶力及執行功能退化。患者仍在職場打拼、孩子仍在求學階段，卻可能因認知能力下降而無法勝任工作，甚至被迫提前退休或留職停薪，造成家庭經濟與照護壓力。

孫瑜醫師補充，早發性患者的病程惡化速度通常比高齡患者快，「短短一年內，認知功能可能出現明顯下滑，患者與家屬都能感受到變化。」因此早期接受醫療介入非常關鍵。

不少民眾關心「調整生活習慣是否能延緩失智」。孫瑜表示，規律運動、健康飲食、良好睡眠及社交互動，對整體腦部健康有正面效果，也有助減緩失智症惡化。

不過，她強調對早發性失智症患者而言，單靠生活習慣改善對病程延緩有限。由於病程進展快，非藥物方式往往難以阻擋疾病惡化，「這也是早發性患者需要及早接受專業評估與醫療介入的原因。」

新藥突破傳統治療限制

2025年，衛福部食藥署核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥：「樂意保」（Leqembi）及「欣智樂」（Kisunla），皆為單株抗體藥物，需靜脈注射治療。孫瑜醫師指出，過去治療多以改善症狀為主，而新藥首次嘗試清除腦內致病的類澱粉蛋白，以減慢疾病進展速度，而非僅控制症狀。

臨床研究顯示，越早治療、腦內類澱粉蛋白沉積尚少的患者，療效越明顯。對正值家庭與職場關鍵期的早發性患者而言，這是一項「搶時間」的治療選擇。孫瑜醫師分享，採用新藥治療的患者年齡從50歲到87歲不等，家屬反映患者記憶及執行能力趨於穩定，病人也更有掌控未來的自主感。

四大警訊要注意

不過，孫瑜提醒，新藥並非所有失智患者都適合，必須確認為阿茲海默症且屬輕度或早期階段。臨床上常使用類澱粉蛋白正子造影（PET）或腦脊髓液檢測，評估腦內蛋白沉積狀況；若患者合併嚴重腦血管疾病或出血風險高，則不適合接受新藥治療。

孫瑜呼籲，若出現明顯記憶力退步、工作表現下降、處理事情變慢或判斷力改變，應及早就醫。「早期發現不只是治療，也是為自己與家人保留更多選擇空間。」並強調，越早介入治療，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。