不是鮮奶、烤雞！好市多曝「10大熱銷品」排行榜：一上架全掃光

好市多物美價廉，在國內外都很受歡迎，其中科克蘭鮮奶和熟食區大烤雞是招牌商品。不過意外的是，有外媒整理2025年熱銷排行榜，竟然沒有鮮奶和烤雞，反而出現一堆爆紅食品，包含冷凍食物、甜點和廚房機具，令人驚喜！

外媒整理2025年好市多10大熱銷商品。 （圖／翻攝自好市多臉書）

根據外媒《每日郵報》報導，2025好市多商品前十大熱銷榜如下：

1.迷你雞肉水牛捲

經典布法羅酸辣風味，融合鮮雞肉與清爽蔬菜餡料，打造辛辣與鹹香的完美比例。這款一口大小的小吃製作簡便，是比賽日慶祝或課後補充能量的首選。加熱即食，輕鬆享受美式道地風味。

2.杏仁可頌

好市多杏仁可頌酥皮點心 (6入) 採用鬆軟酥脆的可頌麵團，內含香醇杏仁餡，頂部點綴杏仁片與糖粉。單顆體積等同特大號瑪芬，是大份量的美式經典滋味。

杏仁可頌。（圖／翻攝自好市多官網）

3.Chocovia 杜拜巧克力

全球瘋搶的「杜拜巧克力」好市多也買得到！Chocovia 推出獨立小包裝，不用怕整塊吃不完。完美保留經典的開心果內餡與酥脆卡代夫（Kadaif）內線，濃郁層次一次到位，單顆解饞剛剛好。

4.Orchard Valley Harvest 花生醬果醬零食

把花生醬三明治縮小成零食！酥脆花生裹上濃郁花生醬外殼，最特別的是乾果還沾滿了「果醬風味」的紅寶石可可粉，酸甜酥脆超絕配。一大袋重達 1 磅（約 450g）。

5.Bobo's 花生醬果醬燕麥棒

結合 PB&J（花生醬和果醬）與燕麥餅乾的層次感，推出「草莓」與「葡萄」兩種人氣口味。無硬皮設計讓每一口都香軟好入口，是適合全家人隨時補充能量的健康小點。

花生果醬燕麥棒。（圖／翻攝自好市多官網）

6.Oikos香草蛋白奶昔

主打高機能成分，每瓶提供 30 克蛋白質與 5 克益生元纖維，且糖分僅有 1 克。口感方面表現優異，有 Instagram 用戶形容其味道接近香草冰淇淋。目前在 Costco 以箱購規格販售，適合有增肌需求或控制糖分攝取的人。

7.Gourmia 冰淇淋機

這款機器內建冷凍系統，無需預凍內桶即可製作冷飲。作為 Ninja Creami 的另一種選擇，它具備六種模式，包含霜淇淋、雪酪、奶昔及冰沙等功能。多元的設定讓使用者能輕鬆在家製作各種冰品。

8.Naturasol 焦糖牛奶醬

每罐容量約 860 克。這款抹醬的特色在於選用山羊奶製成，風味香甜濃郁。除了適合搭配鬆餅與冰淇淋，也可以加入咖啡調味，是居家常備的甜點配料。

9.巧克力榛果餡迷你貝涅餅

貝涅餅（Beignet）即無孔甜甜圈，是起源於新奧爾良的經典甜點，以輕盈蓬鬆的油炸麵糰與厚實糖粉為特色。今年 Costco 推出的禮盒裝，除了保留傳統糖粉外，更加入了巧克力榛果內餡。每盒含有 22 個迷你貝涅餅。

10.炸雞鬆餅組合

炸雞配鬆餅是經典的美式療癒美食，現在 Costco 推出的加熱即食版讓料理過程更簡便。組合內包含多塊炸雞與酪乳（Buttermilk）鬆餅。此外，隨餐附有楓糖漿與辣蜂蜜兩種淋醬，方便消費者依個人喜好調味。

炸雞鬆餅組合。（圖／翻攝自好市多官網）

除了上述十大熱銷品，報導指出，還有啤酒塔、摩卡脆皮蛋糕、黑鱈魚調理組合、辣椒切達起司麵包、雞肉通心粉和藍莓起司可頌等都很受歡迎；無論國內外，好市多種類多到「可以尋寶」，因此深受消費者歡迎。

