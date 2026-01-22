不是鳳梨酥、乖乖！她送日本朋友「1零食」被狂嗑 眾認證：神級老味道

生活中心／朱祖儀報導

老虎狗推薦，可以送仙楂餅給日本朋友。（示意圖／資料照）

台灣有許多零食伴手禮深受外國遊客喜愛，像是鳳梨酥、乖乖、小泡芙等。但部落客「Tigerdog／老虎狗」透露，最近把先楂餅送給日本朋友吃，對方竟意外喜歡，覺得很開胃，會一直低頭默默狂吃，因此相當推薦。

老虎狗在臉書粉專表示，最近送梅花造型的仙楂餅，頻頻受到日本朋友的稱讚，因為日本人本來就喜歡梅子的味道，山楂的酸甜味對他們來說非常對味。除了梅花造型之外，還有一款是「宋陳粒」，她大讚同樣很好吃，「酸甜很開胃會默默一直吃。」

廣告 廣告

老虎狗也稱讚，仙楂餅獨立包裝，且尺寸很小，當作伴手禮完全沒有壓力，加上梅花造型很可愛，如果鳳梨酥已經送膩了，可以換成仙楂餅送給外國友人，讓他們品嘗看看台灣的老味道。

網友紛紛表示，「我超愛吃」、「這個我也超級愛的~~僅次於巧克力而已」、「我超討厭吃中藥，但配這個吃就好幸福」、「真的，我個人覺得超有台灣特色，就送了兩個日本朋友」、「這個上次帶去沖繩分送朋友們，他們真的喜歡到不行」、「我家小孩也喜歡耶，說可以吃這個她們都好開心」、「這根本神級零食。」

但也有人說，「現在的仙楂餅都不純了」、「還是沒有以前好吃，吃太多不感覺不對味，以前都是吃完藥才有一顆能吃」、「比較偏好中藥店會給的仙楂丸，調味不太一樣」、「有給日本前輩吃過，他們覺得味道很像中藥不喜歡。」

更多三立新聞網報導

比科技業更狂！這公司尾牙「普發一人一台筆電」 去年爽拿iPad

台灣人超愛送零食！一堆日本人轉頭就丟掉 原因曝光：很困擾

桃園機場禁用「1款行李箱」！日本也禁止…違規最高罰10萬

日本推1新制！他要「提早4小時到機場」崩潰 眾吵翻：換國家旅遊

