不是鳳梨酥！佳德「最好吃糕餅」被狂掃：完勝其他店

生活中心／倪譽瑋報導

佳德鳳梨酥的人氣相當高，不少人願意排隊購買。日前有網友發現，佳德的老婆餅也被人「狂掃」，買來吃後發現確實不錯。許多網友看到，也紛紛點頭表示，「佳德最好吃的絕對是老婆餅」、「我一直都覺得佳德老婆餅贏鳳梨酥耶」；也有一派推薦起酥蛋糕等品項。

日前有網友在Threads發文分享，到佳德的實體店購物，買了老婆餅品嚐一番後，驚呼「原來佳德的老婆餅這麼好吃？還是只有我太慢知道」評價其口感Q軟、香、甜，並讚「一口就懂為什麼大家狂掃。」

廣告 廣告

貼文一出，許多吃過的人也認同原PO的看法，「麥芽糖內餡軟而不黏牙好吃」、「老婆餅完勝其他店家」、「好吃的太晚去都賣完，我也愛吃這家老婆餅」、「佳德最好吃的絕對是老婆餅」、「我一直都覺得佳德老婆餅完勝鳳梨酥耶」、「曾經為了老婆餅排隊」。

也有其他人認為，老婆餅以外的也值得嚐嚐，「起酥蛋糕超好吃～個人覺得比什麼老店的好吃」、「佳德的鳳梨酥、老婆餅、蛋黃酥全都好好吃，他家沒有雷人的商品」、「起酥蛋糕跟老婆餅也好吃，其實佳德所有東西都完勝鳳梨酥」、「我比較喜歡太陽餅」。

更多三立新聞網報導

公園禁菸廣播鈴！他嘆「抽菸被貼標籤不公平」 兩派吵翻

孩子曝班上一堆人「喝這飲料」 王婉諭憂恐害心血管：非同小可

還沒儲水小心了！3縣市今起大停水 最長28小時沒水用

很多人誤會了！它比豬油更「傷心」 醫直指：殺死血管的兇手

