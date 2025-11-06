不是鳳梨酥！台灣「這1款零食」飄香國際 外媒狂讚：不普通
生活中心／王文承報導
許多人搭乘飛機或追劇時，總想來點小零食解嘴饞、放鬆心情；觀光客來台時，也常購買鳳梨酥、太陽餅等特色名產，但較少選擇水果乾。不過，外媒列出「52項最適合常旅行人士的最佳禮物」，其中特別點名台灣水果乾，並讚賞其為「不普通」的機上零食選擇。
台灣1款零食飄香國際 外媒狂讚：不普通
《紐約時報》旗下產品評論網站「Wirecutter」指出，除非搭乘商務艙，否則機上餐點品質往往「令人失望」，因此推薦選購以台灣食材製作的「雲海嚴選」水果乾禮盒。該系列包含珍珠芭樂、蓮霧、愛文芒果、綠酸芒果及黃金鳳梨等口味，每款水果都在最佳熟度時採收。
該文作者特別提到，台灣擁有獨特氣候與先進農業技術，因此被譽為「水果王國」。水果經低溫少量分批乾燥處理後，能完整保留香氣與風味層次，口感「新鮮、美味、不會太甜」。
此外，作者也推薦曼哈頓一家日式餐廳推出的「Bessou海苔脆爆米花」，這款零食鮮味十足、令人欲罷不能。蓬鬆的玉米粒裹上營養酵母、兩種海苔、白芝麻與天婦羅碎，再撒上少許糖，呈現鹹甜酥脆的完美口感。作者直言，這些零食比乾巴巴的小袋椒鹽脆餅美味多了。
