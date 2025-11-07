不是鳳梨酥！外媒點名「台灣1零食」不普通：送禮好選擇

外媒指出，台灣的水果乾是很棒的禮物。示意圖／翻攝自Pixabay

台灣最有名的零食是什麼呢？近日外媒「Wirecutter」列出52項最適合愛旅行人士的最佳禮物，其中台灣的「水果乾」也被列入其中，作者指出，台灣素有「水果王國」之稱，採用低溫烘乾技術，可以保留水果的香氣和風味，因此十分推薦。

《紐約時報》旗下產品評論網站「Wirecutter」一名作者列出推薦給最愛旅行人士的52項小禮物，其中台灣的「水果乾」位列其中，作者指出除非對方搭乘的是商務艙，不然飛機餐的內容都很無聊，因此送一份方便攜帶、充滿趣味的食物是個好選擇。

作者接著說，台灣雲海嚴選的水果乾禮盒是一款口感絕佳的禮盒，裡面含有愛文芒果、珍珠芭樂、綠酸芒果、黃金鳳梨以及蓮霧。這些水果都採摘於台灣，台灣獨特的氣候、種植方式，讓台灣素有「水果王國」之稱，在採摘後會採取低溫烘乾的方式，可以保留水果的香氣、風味。

另外，他也推薦曼哈頓一家日式餐廳推出的「Bessou海苔脆爆米花」，這款爆米花有兩種海苔、白芝麻、天婦羅，還撒上少許的糖，帶來鹹甜酥脆的口感，令人欲罷不能。作者直言，「這些零食比那些乾巴巴的小袋椒鹽脆餅好吃多了」。事實上，過去有網友在PTT中發布貼文，分享最棒的台灣伴手禮，大多數人認為如果要送國外友人，可以選擇鳳梨酥、太陽餅、蛋黃酥、花蓮麻糬、牛軋糖等點心。



