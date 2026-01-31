不是鳳梨酥！日本人來台瘋吃超商1美食 平均每月嗑15個

生活中心／游舒婷報導

台灣便利商店販賣的商品品項眾多，除了冷凍食品外，熱食區也有熱狗、地瓜等，一名來台定居的日籍網紅「日本人的歐吉桑」就分享自己對於超商烤地瓜的愛，並大力稱讚地瓜的美味，甚至預言「日本遊客喜歡上台灣便利商店烤地瓜的機率是100％！」

超商販售品項多，也讓外國遊客感到相當新奇。（圖／資料照）

「日本人的歐吉桑」在社群上分享近期到超商買烤地瓜的購物經驗，表示自己在台灣住了13年，第一次買到20公分大、300g的烤地瓜，讓他第一次看到時超級興奮，迫不及待就買下地瓜，這次的經驗也讓他相當開心，超級期待有遇到更大地瓜的機會。

日本人的歐吉桑超愛超商烤地瓜。（圖／翻攝自爆怨公社）

日本人的歐吉桑也認為，就他的經驗來說，日本遊客愛上台灣便利商店的烤地瓜機率是100％，他自己就深陷烤地瓜的魅力，一個月會吃15個。他解釋，在日本，烤地瓜是冬天才會販售的品項，不像台灣，一整年都有賣，因此才會讓他如此喜愛。他也透露台日的差異，表示台灣的地瓜比起日本更加香甜。

