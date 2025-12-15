不是鳳梨酥！日本阿姨來台灣見「1商品」陷瘋狂：拜託重返日本市場

生活中心／黃韻璇報導

外國遊客來台灣玩，必買的的伴手禮是什麼？許多人第一個想到的可能都是「鳳梨酥」，不過就有一名日本阿姨來台灣玩後，在美妝店看到一款「國民蜜粉、眉筆」陷入瘋狂，驚訝表示這產品居然還在台灣生存下來，透露該產品20年前在日本曾受年輕人歡迎，如今在日本已停售，還表示想當「土產」買回去，還說希望它能重返日本市場銷售。

一名日本網友在Threads發文，分享自己在台灣逛美妝店時，看到開架品牌neuve的蜜粉及眉筆組，從包裝上可以看到，上面寫著「開架蜜粉之王＋CP值最高的眉筆」，一組售價169元，該日本遊客驚訝懷念表示，這款蜜粉居然還活躍在台灣。

日本阿姨看到開架品牌neuve的蜜粉及眉筆組，勾起回憶。（圖／翻攝自屈臣氏官網）

原PO透露，這款蜜粉20年前曾在日本銷售，當時在年輕人中受歡迎，很多日本女生第一次化妝會買，因此「很多日本女性都對這款產品有著特殊的感情」，如今在台灣看到讓她忍不住勾起回憶，透露自己已經買了一組帶回日本，直呼「趁它們還沒賣完，我還要再去一次台灣」，不過該產品在日本已經停售，也讓這名日本網友許願道，「希望它有一天能重返日本市場」。

這款蜜粉、眉筆同樣也是許多台灣女生的回憶，很多女生剛學化妝時用的就是它，網友紛紛留言表示「這個是台灣人蠻多女生第一次化妝會買的」、「眉筆便宜好用，大學口袋緊必買」、「20年前超紅」、「這真的超值便宜又好用，學生黨必入」、「惹我眉筆超好用！我到現在還在用喔」、「台灣很人氣！幾乎身邊女孩都有一個」。

