不是鳳梨酥、茶葉！韓國人來台「狂買１小物」，網友讚好用：根本台灣之光

在全球化時代，出國旅遊時總會尋找獨特的伴手禮帶回家鄉。而台灣伴手禮除了傳統的鳳梨酥、茶葉等知名特產外，一些看似平凡的日常用品也意外成為外國人眼中的搶手貨。近日一名女網友分享了她在大賣場親眼目睹的有趣畫面，一位南韓遊客在貨架前大量採購牙線棒，甚至還貼心地為陌生人保留最後１包商品，讓她大感意外。

韓國遊客瘋買台灣牙線棒

一名女網友在Threads平台發文分享，前幾天她前往家樂福購物時，意外看見一名南韓遊客蹲在貨架前方，忙著將架上的牙線棒全部收入手提籃中。出於好奇心，原Po悄悄站在後方觀察，韓國遊客也沒察覺到身後有人，直到快搬光，韓國遊客才轉過頭來，並且主動將手中最後１包牙線棒放回貨架上，還用英文對原Po說「This for you（這給你）」。面對如此貼心的舉動，原Po當下愣住了，只能笑著用韓文向對方道謝，「我該說韓國人真的很大方嗎？」

廣告 廣告

韓國網紅推薦台灣牙線棒

這篇貼文迅速引發網友熱烈討論，許多人紛紛分享類似的觀察心得，「原來這就是日本人看我掃貨的樣子」「昨天才看到有韓國網紅拍影片說3M雙線很好用，建議買回去當伴手禮」「我的外國朋友：一生推3M薄荷牙線棒」「韓國人真的很常掃保健品跟日用品，我去藥妝店也遇過整籃搬的」。

台灣製牙線棒品質獲稱讚

眾多使用者也在留言中分享自己的使用心得，「牙縫窄的人表示：3M這款牙線棒是我唯一用起來順手，而且線也不會歪掉、斷掉的，跪著求廠商不要停產」「牙線棒真的只服3M的，我之前就想說為何日本不進口，有次去日本忘記帶牙線棒，買了當地的，用到很生氣。3M牙線棒台灣之光（尤其橘色雙線款）」「住日本的我告訴你，台灣牙線細又不易斷，每次回去台灣也是要掃貨帶回來的必需品」「香港人表示：我每次來台灣都抬一堆回去」。

其他牙線棒推薦

除了3M，還有人推薦其他款牙線棒，「比起3M，台鹽雙線更得我心」「超級推薦台灣製造的Q3雙線牙線棒，１包才20元，非常好用，我一次都買一整箱，更便宜」「我個人覺得刷樂比3M好用，而且又是台灣的品牌，推推推」「推薦Oral-B這款扁平牙線，雖然價位高一點但不會太利，他還有出綠色薄荷款」。

▲許多人會用牙線棒清潔牙縫。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

方向燈要打多久才能轉彎、變換車道？交通部給答案，做錯秒噴6000元

2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園

44歲納豆當爸了！明年６月迎巨蟹座寶寶，依依曝試管受孕歷程超辛苦

Sukiya牛丼買一送一！12月美食＋手搖優惠：再睡５分鐘、好市多通通有



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章