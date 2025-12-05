不是黃國昌！吳子嘉曝李四川「藍白合前要先過兩關」：不然整個新北無法跑

面對即將到來的2026大選，被國民黨列為一級戰區的新北市部分，除了早早表達參選意願的新北市副市長劉和然之外，呼聲最高的台北市副市長李四川也於日前鬆口，表達願參加黨內初選的想法；媒體人吳子嘉指出，在與民眾黨主席黃國昌協調藍白合之前，李四川需要先過新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文這兩關。

吳子嘉在《董事長開講》節目中表示，李四川仍把心力放在輝達（NVIDIA）上的同時，劉和然早已在積極跑行程，加上其背後就是侯友宜，在後者沒答應的情況下，劉和然是不可能退出的，因此如果李四川要回去選新北，第一關就是要爭取侯友宜支持。

「第一個困難就是要跟侯友宜合作」，吳子嘉補充，李四川如果要選新北，一定得找侯友宜擔任競總主任委員，屆時劉和然也會退出，第二關則是與鄭麗文溝通；吳子嘉坦言，侯友宜、鄭麗文都是很難過的關。

吳子嘉指出，得到侯友宜、鄭麗文的認可之後，才是與有意參選新北的黃國昌協調藍白合，過了這三關才算搞定。吳子嘉也強調，如果黃國昌最後執意參選、形成三腳督的局面，可能會被民進黨坐收漁翁之利，畢竟民進黨立委蘇巧慧深耕多年、也有一定實力。

