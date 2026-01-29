不是黃國昌、李四川！吳子嘉曝新北「這人最重要」：恐讓蘇巧慧藉機反超

面對年底即將到來的九合一大選，民進黨台北市長人選難產受到高度關注，國民黨則是在新北市整合出現停滯；媒體人吳子嘉指出，新北市長選舉最大的問題還是在三腳督，而在這一局當中，最關鍵的人物並非民眾黨主席黃國昌，而是仍有能力主導局面的民眾黨前主席柯文哲。

《美麗島電子報》日前公布新北市長選戰最新民調，顯示若新北市長走向三腳督的對決局面，國民黨籍的台北市副市長李四川以34.2%位居第一，其次則是民進黨立委蘇巧慧的32.7%，黃國昌以15.4%落在第三。

廣告 廣告

吳子嘉在《董事長開講》節目中分析，從民調可以發現，如果新北市長三腳督，李四川、蘇巧慧的差距只有1.5個百分點，而黃國昌雖然民調相對落後、話也講得很客氣，但他在年輕族群的支持度仍是不容小覷。

「還有一個更重要的人物」，吳子嘉進一步表示，雖然黃國昌是這一局的關鍵人物，但更重要的是柯文哲對藍白合的態度；吳子嘉解釋，若柯文哲反對藍白合並堅持這個態度，不出3個月就會讓蘇巧慧民調衝上來，進一步衝擊李四川的選情，對此吳子嘉提醒，國民黨「一定要尊重黃國昌的存在」。

更多風傳媒報導

