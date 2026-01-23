不是黃國昌、蘇巧慧！吳子嘉曝藍營民調「這點最危險」：李四川勝選關鍵是他

對比民進黨在台北市人選難產，國民黨在新北市一局中也陷入窘境，呼聲最高的台北市副市長李四川，因輝達（NVIDIA）簽約問題至今未有明確動向，有意挑戰的民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然則是民調不敵綠委蘇巧慧；媒體人吳子嘉分析，新北市民對於「換黨做做看」的支持度較高，顯示李四川即便民調領先，仍存在一定程度的風險。

《美麗島電子報》最新民調顯示，在「潛在人選適任度」調查中，4位新北市長潛在人選的支持度分別是李四川45.8%，蘇巧慧38.9%，黃國昌23.3%，劉和然13.2%；如果藍白整合成功，李四川則將以45.8%贏過蘇巧慧的36.0%。如果是在三腳督的情況下，李四川的支持度則落在34.2%，其次依序為蘇巧慧的32.7%，黃國昌15.4%。

「很危險」，吳子嘉在《董事長開講》節目中坦言，藍白合唯有靠李四川領軍才能有效拉開差距，但蘇巧慧就算是1對1仍有勝算，關鍵在於新北市民對於「換黨做做看」的支持度高達41.1%，高於「國民黨繼續執政」的34.0%。

吳子嘉解釋，雖然現任新北市長侯友宜民調高達68.7%，但從市民不排斥換黨做做看的意向來看，高滿意度是針對侯友宜個人而非國民黨；吳子嘉直言，侯友宜一個人的支持度就是國民黨兩倍，所以李四川一定要找侯友宜當選委會主委，否則國民黨恐在這輪敗下陣。

本次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

