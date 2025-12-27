不是黃金、白銀！「非傳統資產」投資強勢崛起 他看準1商機「抱3年飆漲2.1億」

隨著通膨壓力、高房價的時代來臨，黃金、白銀等傳統資產雖仍具高度吸引力，但在年輕世代之中，「非傳統資產」的投資潛力早已強勢崛起。美國知名網紅、羅根保羅（Logan Paul）近日證實，將於明（2026）售出自己2022年購入的「皮卡丘插畫家」（Pikachu Illustrator）卡牌；值得一提的是，目前該卡牌最高估值已達1200萬美元（約3.7億新台幣）。

這張「傳說級卡牌」是什麼？原來這張「皮卡丘插畫家」卡牌在全世界僅約40張，是1997年至1998年間日本漫畫比賽的特製獎勵，除此之外，更是曾創下金氏世界紀錄、目前全球唯一獲評PSA 10等級的卡牌。

保羅2022年購入的寶可夢卡牌最高估值已達1200萬美金。（取自loganpaul YouTube）

保羅在財經節目《The Big Money Show》中談到自己投資的關鍵，即古典油畫雖然具有其價值，但對於看著動漫長大的Z世代而言，一張皮卡丘神卡可能更具價值感知。

基於這樣的判斷，保羅在2022年以一張PSA 9等級的同款卡牌，加上527.5萬美元（約1.66億新台幣）的天價購入該張皮卡丘卡牌，預計將於明年、也就是寶可夢30周年時出售。值得一提的是，保羅已與全球頂尖收藏品拍賣行Goldin達成協議，Goldin執行長高登（Ken Goldin）更已支付了250萬美元（約7848萬新台幣）的預付款。據了解，目前該卡牌的估值至少超過700萬美元（約2.1億新台幣），最高落在1200萬美元。

不過保羅也強調，要投資動漫類型的非傳統資產，一定要能夠精準識別具備「極致稀缺性」與「權威認證」（如 PSA、BGS 評級）的物件，決不是隨意購買就能獲利，另外並非所有收藏品都具備長期保值能力，市場波動與品項選擇同樣關鍵。

