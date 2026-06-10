不是黑褲，也不是牛仔褲！歐美部落客開始穿「綠色褲子」，顯瘦百搭更時髦

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不是黑褲、也不是牛仔褲，最近國外時尚圈悄悄換上「綠色褲子」！從巴黎到倫敦，時尚部落客與穿搭達人紛紛在IG、TikTok上曬出各種綠褲造型，讓這個原本低調的單品瞬間翻紅，比起想像中難搭，其實綠色更接近「新中性色」，不只百搭，還能讓整體造型多一點層次與亮點。

國外網友開始穿綠色褲子

圖片來源：Pinterest、ZARA

當你開始在不同城市的街拍中反覆看到同一種單品，就代表它真的開始流行了！近期從巴黎到倫敦的時尚帳號裡，綠色褲子的出現頻率明顯提高，從寬褲、繭型褲到亞麻長褲，各種版型輪番上陣～之所以會受到歡迎，關鍵就在於它的「中性屬性」，不像亮色那樣難駕馭，也不像黑白灰過於基本，反而剛好介於兩者之間，既有存在感又不會過度搶戲。

綠色褲子穿搭：白襯衫X綠色寬褲

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最經典、也最不容易出錯的組合，就是直接搭配白襯衫了！下身搭配帶有細條紋設計的綠色寬褲，讓整體看起來既輕盈又有修飾效果，高腰剪裁拉長比例，寬褲輪廓則讓腿型更顯筆直，整體呈現一種隨性卻不失精緻的日常風格。

綠色褲子穿搭：網格上衣X綠色繭型褲

綠色褲子也是能穿出法式隨性感的～以米色網格針織上衣搭配橄欖綠繭型褲，整體色調柔和又有層次，繭型褲的弧形剪裁讓輪廓更立體，也讓整體造型多了幾分慵懶感，腳上選擇夾腳拖鞋，呼應當下流行的輕鬆風格，再加上一條頭巾作為亮點，讓整體看起來更有度假氛圍。

綠色褲子穿搭：吊帶背心X綠色工裝褲

度假就決定這樣穿了！民俗風的咖啡色細肩帶背心搭配寬鬆的綠色工裝褲，形成上緊下鬆的對比，讓比例更顯俐落，工裝褲本身的口袋設計增加實用性，同時也帶出一點率性感，而背心的輕盈材質則中和了整體的份量感，再搭配夾腳拖與誇張飾品，讓整體造型更具時尚張力。

綠色褲子推薦：GU 輕型氣球褲Q

圖片來源：GU

GU 輕型氣球褲Q（貨號：359632）以立體膨度與收口設計為特色的氣球褲，在膝側加入打褶設計，穿上後能自然形成360度圓弧線條，讓褲型更有份量感卻不顯厚重，布料厚度適中，一年四季都能搭配，腰部採鬆緊帶加抽繩設計，穿脫方便又能自由調整，無論是日常或旅行都非常實穿。GU 輕型氣球褲Q，NT.990。

綠色褲子推薦：UNIQLO 寬版工裝長褲

圖片來源：UNIQLO

如果偏好更俐落的風格，UNIQLO這款男女共穿的寬版工裝褲（貨號：482883）會是很好的選擇，採用棉質尼龍平織布，輕量卻保有挺度，搭配水洗質感更顯休閒。抽繩下擺設計可以自由調整輪廓，讓穿搭變化更多，加上立體工裝口袋與細節縫線點綴，兼具實用與造型感。UNIQLO 寬版工裝長褲，NT.1,290。

綠色褲子推薦：ZARA ZW COLLECTION 亞麻條紋長褲

圖片來源：ZARA

想要更輕盈感的話，可以選擇ZARA這件亞麻材質的綠色條紋長褲，使用棉麻混紡打造，透氣又帶有自然紋理，中腰設計搭配鬆緊抽繩，穿起來輕鬆不拘束，寬褲管輪廓讓整體更有度假氛圍，特別適合春夏或出國旅行時搭配！ZARA ZW COLLECTION 亞麻條紋長褲，NT. 2,290。

封面圖片來源：ZARA、IG@chloekathbutler、linda.sza

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