不是點2下！電梯樓層按錯怎辦？ 新光三越曝「1方法」取消

生活中心／張尚辰報導

Threads是現在非常流行的社群平台之一，不少人都會在上面分享好笑有趣的知識。日前，一名網友在上面發起「沒人知道的冷知識」大賽，就有許多人紛紛留言，其中最受關注的是新光三越小編分享，在新光三越搭電梯，若按錯樓層，只要在上面畫一個「X」就可以取消，吸引不少民眾前去實測。

一名網友在Threads上發起「沒人知道的冷知識」大賽，很多人都紛紛留言分享自己知道的冷知識，例如「維尼的上衣是米奇送的」、「零食『玉黍叔』其實是漢堡口味」、「動畫片『我們這一家』的花家人姓氏是『立花』」等。

除此之外，連新光三越的小編也前來參賽，分享在新光三越搭電梯如果按錯樓層，可以在按鈕上畫上「X」的符號，就會取消，還強調「這次不是胡說八道」。另外，小編也提醒，「已經多名脆友實測證實，打『X』真的可以取消，請大家不要來我家玩電梯，避免獲得太多成就感，謝謝！」

此留言一曝光，就立刻吸引諸多民眾去新光三越實測，「太神奇了」、「害我想去新光三越玩電梯了」、「這個我知道，前天去台中新光示範給小孩看，在小孩眼中我超強」、「今天開始新光電梯裡面每個人都按錯樓層，每個都在畫X」、「看到過很多人畫叉叉」。

還有網友恍然大悟，直呼「我都是點2下取消的，原來還有這種操作方式！」對此，也有人解釋，其實畫「X」和「點2下」的原理是一樣的，電梯只會判斷按鍵被連續觸碰，「畫X本質上也是按兩下」，因此才能取消樓層。

