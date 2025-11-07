不是龍蝦！流水席１霸氣美食上桌震驚賓客，南部人狂點頭：曾帶20份回家

台灣流水席文化向來以豐盛澎湃著稱，從傳統的10道菜色到現代的創新料理，總能讓賓客吃得滿足。近日，一名網友參加流水席時，被眼前的景象震撼不已，只見服務人員推出一車車的冰淇淋，原以為是１桌分享１桶，沒想到竟然是人手１桶，讓他嘖嘖稱奇。

南部流水席每人１桶冰淇淋

一名網友在Threads發文表示，近日吃流水席，快結束時看到服務人員推車上，放了一桶桶的冰淇淋，他本來以為每桌只能分到１桶，沒想到最後竟然是１人１桶，讓他好奇詢問：「南部人都這樣嗎？」

網友分享吃南部喜宴經驗

文章曝光後，引發討論，網友紛紛留言表示，「不要懷疑，真的很常見」「不誇張，有人不拿的時候還有機會帶３桶回家」「這就是為什麼我婚宴不一定參加，但流水席一定參加的原因」「南部沒有吃到撐不叫喜宴」「１人１桶親戚都不吃（老人家居多），我們家剛好有小朋友，搬了二十幾桶回家」「３層水果塔跟１人１桶冰淇淋是很正常的，不要怕，拿就對了」「南部辦桌最划算！凍的時候當吃冰，解凍的時候給你喝奶昔！只怕大家不夠吃」。

喜宴冰淇淋真實用意

不少知情人也解釋，這其實是專門給賓客外帶用的，真正用意是盡早讓大家回家，好讓主辦人方便早點收拾，「這種是要讓人家帶回去的，通常會附上塑膠袋」「這個一般是飯後最後上的甜點，單價不高而且拿得出手，關鍵是很多婆婆媽媽在婚禮結束後還想繼續待著敘舊，有冰淇淋的話就會害怕融化而趕緊回家，方便主人家進行收尾這樣」「南部是１人１桶沒錯，不過這大部分都是外帶居多，南部的菜都很豐盛、量又大」。

網友分享超狂流水席菜色

除了冰淇淋，不少網友也分享其他流水席超狂菜色，「冰淇淋算什麼！在蚵仔寮吃過喜宴，烏魚子１人１個，龍蝦１人１尾」「聽說之前朋友喜宴烏魚子是１人１盒帶回家，沒有什麼１人１片的，太不上相」「我朋友的喜宴螃蟹１人１隻、冰淇淋１人１桶」「我吃過那種冷盤的烏魚子是１人半片，龍蝦是１人１尾做成水果沙拉」。

▲南部喜宴常見１人１桶冰淇淋。（李艾庭攝）

