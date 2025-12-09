不是一中街！台中熱門景點曝 這商圈吸2106萬人次奪冠

台中這幾年快速進步，人口持續增長，2024年衝破286萬大關，各大景點也是滿滿旅客。從觀光署公布的今年1-9月觀光遊憩據點人次統計，台中各大商圈名列前茅，不過逢甲商圈只排第3名、一中商圈則排第二名，冠軍9個月狂吸2000萬旅遊人次。

觀光署日前公布，今年1到9月的觀光遊憩據點人次統計，前十名由低到高為第10名臺中驛鐵道文化園區及綠空廊道392萬、第9名新社職人小鎮408萬、第8名東海藝術商圈與夜市及路思義教堂430萬、第7名大甲鎮瀾宮433萬、第6名廟東夜市及慈濟宮446萬、第5名東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道（含后里馬場）475萬、第4名草悟道489萬。

前三名皆是台中著名商圈，逢甲夜市以633萬旅遊人次拿下第3，2024年冠軍一中商圈以800萬旅遊拜訪人次拿下第2名、而第一名則是公益路商圈，總計有2106萬人次來訪，表現相當亮眼。

據台中市觀光旅遊網介紹，公益路左臨台灣大道上的百貨購物天堂，右臨人文風情的精明一街。從傳統的台式便當自助餐開始，到港式飲茶、日本定食、客家小炒、義式料理一字排開。除了多國料理選擇豐富，每一家餐廳紮紮實實的大坪數用餐環境，以及獨具風格的裝潢設計，更讓人可以暫時逃離煩悶的辦公室。

