不是「垃色」！海綿寶寶水下60公尺顏色曝光 網解答：黑色

近日，一道關於卡通角色海綿寶寶的學測考題引起了廣泛討論。題目詢問「在海水面下60公尺處，黃色的海綿寶寶看起來是什麼顏色的？」選項包括黑色、黃色、藍色、紅色及「看不到」。這道題目在社交媒體上引發了超過53萬網友的熱烈討論，許多網友提出不同的看法和解釋。

根據專業網友的回答，正確答案是「黑色」。他們解釋，海水隨著深度增加會吸收不同波長的光線，這一現象稱為光線衰減。在60公尺的深度，只有藍光能夠穿透，而黃色物體無法反射藍光，因此海綿寶寶在這種情況下看起來會變成黑色或暗色。這一結果讓不少網友感到驚訝，並表示自己學到了一課。

然而，也有網友對題目提出質疑，認為沒有考慮到觀察者的位置、視覺能力等因素，呼籲出題者在題目設計上應更加嚴謹。

