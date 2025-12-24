不是「砸拔辣」而是「砸蓮霧」！ 買蓮霧斤數爆口角 店家、顧客各執一詞

網友在臉書發文指控，到一家蓮霧攤買蓮霧，因為水果的斤數問題，跟店家發生衝突，最後竟然被店家拿蓮霧砸車（圖／TVBS）

屏東枋山傳出消費糾紛，一名網友在臉書發文指控，到一家蓮霧攤買蓮霧，因為水果的斤數問題，跟店家發生衝突，最後竟然被店家拿蓮霧砸車。而當事店家受訪時回應，是先被挑釁才會做出這種舉動，雙方各執一詞。

事件發生於23日晚間7點多，當事顧客表示，原本向店家表明要購買兩斤蓮霧，每斤160元。然而當店家秤重後，價格卻來到400多元，顧客認為這已超過兩斤半，開始懷疑店家不老實。顧客要求重新秤量，店家再次秤重後金額變成370元，聲稱「這樣就是兩斤」，讓顧客感到不滿而決定不購買。當事顧客表示，他決定離開時，店家開始出言辱罵，促使他直接走人。

男子一家人，與蓮霧店家發生消費糾紛，原來兩邊為了斤數跟價格問題談不攏，最後發生口角爭執（圖／TVBS）

店家則有不同說法，聲稱是顧客先挑釁，威脅要拍照上傳網路「讓你沒有生意可以做」，甚至直言「你試試看啦，我就是要讓你沒生意做」，才讓店家憤而拿蓮霧丟向對方的車輛。根據顧客描述，他們開車剛起步不久，車身突然傳來「碰」的一聲，才發現是被店家丟的蓮霧所砸。

警方接獲報案後前往處理，當警方詢問店家是否丟蓮霧時，店家坦承「丟蓮霧，我就不爽他這樣」，並反問「我們應該這樣讓他們糟蹋嗎」。經確認，顧客車輛並未因此受損，雙方最終選擇自行和解。

雙方發生口角爭執，店家一氣之下持蓮霧向男子的車砸過去，不過經過確認，車輛沒有損壞，雙方後續自行和解（圖／TVBS）

雖然爭議已經落幕，但相關文章已在網路上廣泛流傳，引發網友熱烈討論。一方面是顧客指控被店家辱罵並遭蓮霧砸車，另一方面是店家聲稱遭到顧客挑釁威脅要讓其無法做生意，對於誰是誰非，社會自有公評。

