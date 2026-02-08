不是一開門！好市多「這時段」人最少 熟客曝最佳掃貨時段

每逢週末或年節假期，Costco賣場總是湧入大批人潮。（圖／翻攝自Google maps）





想在Costco輕鬆掃貨、不被購物車卡住？外媒《Southern Living》整理指出，在多數城市的Costco門市，「平日關門前1小時」往往是一天中最安靜的時段。若購物清單明確、動線熟悉，這段時間入場，能大幅減少排隊與塞車的困擾。

晚間最後時段成關鍵

不少人直覺認為一開門最空，但實際情況未必如此。《Southern Living》指出，多數顧客習慣在白天或傍晚下班後前往，真正接近打烊前1小時的時段，人潮反而明顯下降。尤其是工作日，購物清單較長或想慢慢逛特價商品的顧客，通常不會選擇太晚進場，因此成為「快狠準」採買族的黃金時段。

不過，週末則完全不同。週六、週日幾乎是好市多的人潮高峰期，家庭客與團購族同時湧入，推車密度大增。部分城市甚至從週五下午就開始出現「準週末人潮」。如果不喜歡擁擠與排隊，週末往往不是理想選擇。

平日最佳購物日曝光

若只能平日前往，哪一天最剛好？報導指出，週一雖然相對清靜，但歷經週末大量採買後，部分商品可能尚未補齊。熟門熟路的顧客多半選擇週二或週三，因為補貨完成、商品齊全，人潮也尚未回溫，是兼顧「人少」與「貨齊」的折衷時段。

至於早上是否真的好逛？部分門市開門時確實較少人，但隨著早鳥顧客結帳離場，有些門市在上午10至11點間反而出現短暫空檔。實際狀況仍與地區消費習慣有關。

