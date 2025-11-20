不是 iPhone 我可不要！倫敦竊賊見 Android 秒退貨

倫敦街頭近期出現一種奇特的現象，當受害者的智慧型手機遭搶後，若小偷發現不是 iPhone 就會「退貨」。據倫敦地方媒體《London Centric》報導，多位 Android 用戶在手機被搶後，最後都意外地把自己的手機拿了回來，原因竟然是竊賊不想要。

報導指出，雖然倫敦的街頭搶案通常是不分品牌地能搶就搶，但近期越來越多跡象顯示，小偷明顯偏好 iPhone，而對 Android 手機興趣缺缺。《London Centric》訪問多位受害者，他們的故事莫名帶著幽默感，甚至讓受害者在驚魂未定之餘哭笑不得。

廣告 廣告

其中，住在倫敦的 Sam 在今年 1 月遭到八名男子集體搶劫，連手機、相機與帽子都被拿走。但就在一行人準備離開時，其中一名男子突然折返，把他的 Android 手機塞回去，只丟下一句「不要三星」， 這意外的品牌歧視也瞬間讓原本的搶案多了一點荒謬感。

另一名 Galaxy 使用者 Mark 的遭遇則更誇張，他的手機被一名騎著電動腳踏車的小偷奪走，但對方在看了一眼之後立刻停下，把手機直接丟到地上轉頭就走。Mark 在驚訝之餘，只能自己把完好無損的手機撿回來。

報導中也提到 Simon 的故事，他原本以為遇到一位友善的路人，對方似乎想找話題攀談，但當 Simon 拿出自己的 Android 手機時，對方立刻失去興趣並離開。Simon 隨後才聽到那名男子對同伴說「手機沒電啦。」這才意識到對方其實是想行搶，而他竟然因為「手機沒電」而逃過一劫。

這些案例雖然帶著戲劇效果，但也透露出一個現象，那就是在英國，iPhone 的轉售價值遠高於 Android 手機，即使 iPhone、Android 市占率大致各半，但在黑市的價值差距卻很明顯。正因如此，小偷在風險與報酬的考量下，自然更傾向挑走 iPhone。

雖然受害者最後成功取回裝置，看似搶案變鬧劇，但警方仍提醒，街頭搶案風險高，民眾應保持警覺，避免在夜間或偏僻地區使用手機，並盡可能降低自身成為目標的機會。

這些故事也意外形成另類提醒，「在倫敦街頭，如果你拿的是 Android，你可能更安全，但不是因為科技更防盜，而是小偷懶得拿。」

“Don’t want no Samsung”: London’s phone thieves get picky

（首圖來源：Unsplash）