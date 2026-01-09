不是0050和正2！台股今年以來最強ETF出爐，這匹黑馬狂奔14%

馬年即將報到，台股在2026年開局率先衝鋒突破3萬點，正當許多投資人聚焦由台積電帶動的0050或加權指數正2等指標性ETF，其實今年以來表現最好的另有其人，受惠於太空衛星股暴走式上漲，第一金太空衛星（00910）漲幅超過14%。

美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道，中型太空衛星股價受惠力道加大，2026年短短5個交易日，Solactive太空衛星指數已經上漲逾10%，美股回檔整理中逆勢上揚，全台唯一以中型太空衛星股為投資主軸的00910本週狂奔，今（9）日終場上漲2.08%收在50.10元，發行以來首度站上50元大關，開年迄今漲幅超越台積電與台股槓桿型ETF。

廣告 廣告

太空衛星產業邁入「營收兌現元年」

法人表示，2025年是太空衛星產業突破年，隨著具備實質毛利的通訊服務產業，技術商業化應用等，帶動衛星基建全面佈建，產業訂單升溫。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026年開年太空衛星個股出現股價暴走，其中最強勢的個股像是美國從事自動地球衛星觀測的衛星邏輯（Satellogic），受惠取得高頻監控長約，及NextGen篟星平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。

另外，這兩年一直有強勁表現的火箭實驗室（Rocket Labs），去年底剛剛簽下8億美元的衛星追蹤合約，這個合約金額已是2024年全年營收的1.5倍；2026年更可以觀察該公司Neutron中大型火箭的首飛，這個首飛若成功，可望打破今年將掛牌的SpaceX在中型發射領域的市場壟斷，強化商業競爭力。

這波股價續攻個股，不少都出現訂單的援護。曾萬勝指出，行星實驗室（Planet Labs）最新財報顯示，年營收年增33%，積壓待去化訂單達7.34億美元，公司已經由虧轉盈，目前更積極著重在將衛星影像結合AI判別，提供使用方可預測性的情資服務，市場看好2026年利潤大爆發。

至於AST太空通訊（AST Spacemobile）則正式進入商業落地期，透過與電信商AT&T、Verizon等合作拓展商業服務，將手邊12億美元現金佈建於次世代衛星發射、直接連網服務等，營收可望從研發期邁向大規模商業營運。

​ 太空衛星股價還能漲？這些重點必須留意 ​



第一金投信說明，00910是唯一且最純粹的太空衛星概念ETF，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星及太空探，投資區域鎖定美歐亞太空發展重要國家，依序為：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

曾萬勝提醒，今年影響太空衛星股價表現的幾個重點必須特別留意，像是火箭商發射失敗的成本，這對於高資本投資的中型企業影響大，以及SpaceX掛牌帶來的比價效應及資金排擠效應，都要觀察對相關個股的後市影響。

政策影響方面，留意川普大力祭出「蘿蔔加棒子」，不僅點名股息及股票回購的限制令及管理階層的薪資上限令等，同時又加碼國防、航太預算等，這些消息在股價攻高階段，帶來震盪及波動加大壓力。

曾萬勝指出，太空衛星股性活潑，對於穩健投資人適合作為衛星配置，可採取波段操作策略；對於積極投資人，則適合追求長線太空發展紅利，不妨採定期定額投資，或在回檔時採取加碼投資策略。



更多風傳媒報導

