不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹

近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。

陳重銘撰文提到，今年AI類股漲翻天，但也要居高思危，11月初大盤往下2千點，也是AI類股惹的禍，AI會不會泡沫，成為投資人胸口的痛，我們無法預測股災，只能夠做好資產的配置。

陳重銘：00919連11次年化配息破10%

陳重銘指出，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。金融股算是慢熱型的股票，往年多是在除息前有表現。00919前三大成分股的國泰、中信、富邦，下半年獲利大成長，明年可望拉高配息金額，當然高配息也可望帶動一波行情，提早布局金融股的00919，可以耐心等待收割。

陳重銘表示，00919即將在12月16日除息0.54元，12月15日為最後買進日，以12月3日收盤價計算，單次配息率為2.5%（季配息）。2025年00919總共配息2.52元，年化配息率達到11.6%。而且00919是目前市場上，唯一連續11次年化配息率突破10%的高股息ETF。

陳重銘續指，目前大盤靠近2.8萬點的歷史高點，本益比最高來到25倍，上下大幅波動在所難免。觀察00919持股組成，電子股比重降到4成以下，防禦性強的金融比重提升到42%，整體平均本益比僅有13.6倍，所以11月股災中00919明顯抗震。

陳重銘分享高股息ETF布局秘訣

陳重銘強調，高股息ETF的重點，除了配息的「穩定性」與「持續性」之外，還要「買便宜」，00919目前價格在21元出頭，低於年線的22元，而且本益比也相對便宜。

陳重銘說，高股息ETF最重要的重點「張數多」，他提醒，「領到股利之後記得持續買回，不要小看這個動作，只要持之以恆努力增加張數，連續11次年化配息率突破10%的00919，就會成為你的搖錢樹。」

