不是0056！專家點名台積電帶飛「這檔高股息ETF」：AI題材還是今年股市主旋律

近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型，到高股息與市值型策略，產品種類繁多，讓不少新手投資人眼花撩亂。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘指出，「這檔高股息ETF」持有台積電的權重高達20.57%，因此當台積電股價上攻時，它的受惠程度也會高於其他高股息ETF。

陳重銘撰文指出，過去台積電因為股利不高，成為高股息ETF的拒絕往來戶，導致高股息ETF表現不如大盤，投資人也開始怨聲載道。如今，隨著台積電股價一路往上，高股息ETF也擁抱台積電取暖，像是00900持有台積電比例高達5.67%。

廣告 廣告

陳重銘提到，儘管高股息ETF持有台積電，但是比例依然不高，應該是受到指數分散性設計的影響。可是，持有太少的台積電也就無法貢獻足夠的報酬率。那麼有沒有持有更多台積電的高股息ETF呢？他表示，以00981T（平衡凱基雙核收息）來說，該ETF持有台積電的權重高達20.57%，當台積電股價向上攻堅時，00981T的受惠程度也會高過其它高股息ETF。

陳重銘認為，AI題材應該還是今年股市的主旋律，台積電已經成為投資組合中的標配了。然而股市不會一路往上衝，台股從1月29日開始連跌了3個交易日，大盤下跌近1200點，後面還有春節長假，投資人還是得居高思危。平衡型ETF就是利用股票跟債券「負相關」的特性，來降低波動跟趨吉避凶。

陳重銘說明，00981T有70%全球BBB債（平均票息率達7.2%）做後盾，再加上30%台股市值25大標的（追蹤大盤成長）。股票拚成長，債券可以降低波動並穩定配息，這就是00981T的主要設計邏輯。而且債券比重達70%，增加了高配息的底氣，股利屬於海外所得，還有稅負上的優勢。另外的30%台股高市值股票，包含台積電、鴻海、聯發科、台達電等AI概念股，明顯瞄準未來資本利得的空間，資本利得也是可以拿來配息。

陳重銘透露，00981T已在1月20日配息0.054元（月配息），下次配息增加到0.056元，以2月4日收盤價11.11元計算，本次配息率為0.504%，換算年化配息率則是6.05%。陳重銘提醒，想要參與領息的投資人，最後買進日是2月25日，配息發放日則是3月25日。

更多風傳媒報導

