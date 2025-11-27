不是2027年！美國會報告揭侵台時程 「這年」才是關鍵
近年美中戰略競爭持續升溫，中國不斷擴張軍事影響力，外界頻頻關注共軍是否可能對台動武。儘管外界曾多次點名2027年為潛在風險時間點，美國國會最新報告卻指出，2035年才是解放軍真正具備全面侵台作戰能力的關鍵節點。
美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）最新公布的年度報告分析解放軍現代化進程，列出2027年、2035年與2049年為三個重要軍事能力建構階段。
報告強調，2027年僅是中共設定的「具備基本侵台能力」的目標年，並非既定攻台時程；真正具備完整跨海作戰、聯合作戰與長時間高強度戰爭支撐能力，落在2035年之後。
報告指出，中國目前仍在持續補強兩棲登陸、遠洋投射、聯合作戰、後勤補給與指揮管制等關鍵能力，雖然軍力快速成長，但距離一場高風險、大規模對台兩棲作戰所需的完整戰力，仍存在結構性差距。
針對台海局勢，報告也提醒，具備作戰能力不等於必然發動戰爭，是否動武仍取決於中共高層的政治判斷、區域安全情勢、國際介入強度，以及對戰爭風險的承受程度。
（封面示意圖／翻攝Pixabay）
