不是40歲！研究曝「這年齡起」身體開始老化：不理慘失能

記者施春美／台北報導

一項47年的追蹤研究指出，35歲是體能老化的分水嶺，而年輕時對體能流失的忽視，正是晚年失能的伏筆。（示意圖／Pexels）

健康、長壽為人所追求。食安專家韋恩（楊世煒）表示，瑞典一項47年的追蹤研究指出，35歲是體能老化的分水嶺，無論早年的運動量多大，體力、肌力大約從35歲起，就會進入不可逆的下滑期，且隨著年齡增長，衰退速度會越來越快。另外，40歲前的體能衰退並非只是「變累了」而已，長期久坐、缺乏運動者的早期體能流失，會導致晚年的失能。

韋恩在其臉書「韋恩的食農生活」表示，最近瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）發表了一項極具參考價值的研究，這項名為「瑞典體育活動與健身研究 (SPAF)」的計畫，追蹤時間長達47年，這項研究重複測量了同一群受試者半個世紀，揭示了人類體能衰退的真實曲線。

韋恩表示，該項發表於《Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle》的研究，發現幾個殘酷的事實

◆35歲是體能的轉折點

研究發現，無論早年的運動量多大，體力、肌力與肌肉耐力大約從 35 歲開始便會進入不可逆的下滑期，且隨著年齡增長，衰退速度會越來越快。

這個成年人體能變化模式，竟然與過去針對「頂尖精英運動員」的研究結果高度一致。這代表無論一個人年輕時的體力多麼巔峰，40歲前（約35 歲起）開始出現的體能下滑，是全人類共同的生理規律。

◆運動可以減緩這個衰退趨勢，雖然只有10%，但即刻開始都有幫助。

雖然衰退是自然規律，但研究發現，即便是在成年後才開始投入運動的人，其體能表現依然能提升5～10%。這證明，後天的努力雖然無法完全停止老化，但能顯著減緩體能流失的速度。

◆此研究警示，40 歲前的體能衰退並非只是「變累了」這麼簡單。

對於長期久坐、缺乏運動的人而言，這種早期的體能流失，會直接導向中老年後的「生理功能障礙」。也就是，年輕時對體能流失的忽視，正是晚年失能的伏筆。

