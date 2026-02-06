不是50嵐、清心！韓妞來台灣愛上「神級手搖飲」 連喝3天都不膩

生活中心／朱祖儀報導

手搖飲是台灣特有文化。（示意圖／資料照）

手搖飲堪稱台灣國民文化，街頭巷尾隨處可見民眾人手一杯，許多外國遊客來台灣也搶著品嚐。南韓部落客宋彩近日分享，自己在台灣發現「神級手搖飲」，就是一沐日的「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」，連續喝了3天也不會膩，更說「這種味道在韓國絕對找不到！」

宋彩在社群平台X發文表示，最近在台灣發現一款超好喝的飲料，就是黃金蕎麥奶茶加上草仔粿，好喝到她連續喝了3天，還是非常喜歡，因為這杯飲料的茶香濃郁，和蕎麥的香味非常融洽，卻不會因此覺得厚重，草仔粿還散發出淡淡甜味，讓整杯飲料達到完美平衡，大讚「這種味道在韓國絕對找不到！」

不只黃金蕎麥奶茶加草仔粿，宋彩也非常讚賞荔枝烏龍加粉粿，「粉粿口感和珍珠略微不同，但一定要加，才能品嚐到正宗的台灣風味」，大力推薦同店家的不同款飲品。

不少人看到後紛紛表示，「我是台灣人，這家也是我最愛的飲料店」、「你品味真好」、「這家店沒有不好喝的飲料」，還有韓國人喊話，「艾草口味的珍珠？真讓人好奇」、「草仔粿配蕎麥？這味道肯定很香醇，我去台灣一定要嚐嚐看。」

宋彩超愛一沐日 台灣人讚：懂喝

宋彩不時也會在Threads分享在台灣的日常，不少人看到她把手搖飲放在包包的照片，也說，「懂喝欸，一沐日」、「一沐日好台好喜歡」、「黃金蕎麥奶+草仔粿真的超級無敵好喝」，還有人推薦，「最近愛上青山的柳丁綠水，台灣還有一個古早味你要試試，五十嵐的麵茶冰淇淋奶綠。」

