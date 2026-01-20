不是5000億美元！卓榮泰提醒恐干擾談判 曝鄭麗君壓力「聲音微顫抖」

行政院長卓榮泰今天率副院長鄭麗君與秘書長張惇涵等人舉行「台美關稅談判說明記者會」。（張薷攝）

台美關稅底定，行政院長卓榮泰、領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君今日開記者會說明，卓榮泰透露，他深深感受到鄭麗君在談判過程的壓力，「讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微在顫抖」，因為她承受兩國基本國家利益折衝，並態度強硬澄清，2500億自主投資與2500億信用機制保證是分開，「不要寫成5000億元，這是絕對的錯誤」。

卓榮泰今天率副院長鄭麗君與秘書長張惇涵等人舉行「台美關稅談判說明記者會」，回顧整個對美應變時程。卓表示，2024年10月在美國大選進行之際，政府認為經濟情勢有所轉變，因此成立經濟外交工作小組，隔1個多月美國大選結果後，又成立台美經貿專案小組，自那時便展開密集工作。

卓榮泰說，總統川普宣布關稅後，該小組開始密集工作，提出對產業衝擊報告，隨即提出對產業支持，分別設定不同情境提出具體方案，包括低推估10％、中推估20％與高推估到30％ ，要是沒有台美經貿專案小組分析，不可能當時就馬上看到這樣的報告，強調政府一直關注發展並全盤掌握。

談到談判過程中，卓榮泰指出，大家都知道「黃金計劃」，如何讓美方政府最能重視且理解台灣深入準備周延方案，蕭美琴副總統就提出這個計劃，經過楊珍妮政委的說明，擺在最明顯的位置，讓川普總統容易看到內容。

卓榮泰指出，鄭副院長提出了「台灣模式」，也就是希望產業自主投資是一部分，政府運用信用保證，由台灣的金融機構協助國內產業進行信保，並態度強硬的說，產業自主投資2500億元，政府透過台灣金融機構協助信用2500億元，「不要寫成5000億元，這是絕對的錯誤」，希望各界釐清讓談判團隊能夠順利地展開後續行動。

卓榮泰表示，今天是賴清德總統上任第20個月，行政院副院長鄭麗君有一半時間都在準備談判，談判期間行政團隊挑燈夜戰，且由總統親自領軍，對鄭麗君的體力是極大考驗，壓力也相當大，近來外界曾敘述鄭麗君最後一次哭是在45歲，但談判過程中他從未看見鄭麗君哭，卻時常和他對話時聲音微微擅抖，因為鄭麗君承受兩國利益，在做最終折衷協處，也做得很好。

卓榮泰提到，面對這麼大的談判，很重要的是毅力和耐心，鄭麗君會將中英文字字比較、每項條文都仔細對照，對所有事情的專注投入，沒有超人耐性無法達成；比較各國談判條文內容，我方豐富且完整，也面面俱到，因此取得較好的戰略地位，往後還有貿易協定要繼續談判，府院會給予全力支持。

