不是6小時！新研究揭「睡眠這時數」是關鍵門檻：少一點都短命

記者施春美／台北報導

醫師鄭淳予表示，研究發現，7小時是睡眠充足與否的關鍵門檻。（示意圖／Pixabay）

現代人追求健康、長壽。醫師鄭淳予表示，最新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足的壽命的負面影響，僅次於抽菸。「這意味，即使人拚命飲控、勤跑健身房，但只睡5、6小時，短命的風險仍高於睡得好的人。」

神經內科醫師鄭淳予在其臉書表示，202512月，美國奧勒岡健康與科學大學團隊在《Sleep Advances》發表大型研究，分析了全美3141個縣、橫跨2019~2025 年的龐大數據，更新了人類對「長壽關鍵因素」的認知。

廣告 廣告

◆睡眠不足與壽命減短強烈相關

睡眠不足（每晚睡不到7小時）的人口比例越高，該地區的平均預期壽命就越短 。

◆睡眠不足是第二大壽命縮短的預測因子

睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸，比飲食、運動、社交弱化都更強。這意味，即使人拚命飲控、勤跑健身房，但只睡5、6個小時，短命風險仍可能高於睡得好的人高。

◆7個小時是關鍵門檻

根據美國CDC、美國睡眠醫學學會定義，睡眠不足的定義為每晚少於7小時，成人建議的睡眠時間為每晚7~9小時。

鄭淳予並表示，年紀大的人仍需要充足睡眠、睡眠不足會增加老年人失智、心血管疾病、跌倒、免疫力下降的風險。「年紀大更要顧好睡眠，這是防失智最便宜的藥物。」

鄭淳予表示，民眾應注意3件事：

1. 不要再慣性犧牲睡眠

上床時間到就放下一切，劇再好看、工作再忙、家庭責任再大，都不要以犧牲睡眠為代價。

2. 停止週末補眠的幻想

​「平日熬夜、週末睡到中午」是償還不了睡眠債的。補眠難以完全補償睡眠不足對代謝、腦神經與心血管的損傷。若平日只睡5~6小時，週末睡 10 小時也補不回來，還會打亂生理時鐘。

3. 勿踩擾亂睡眠的地雷：

睡眠吃辣、甜、酒精、奶製品（乳糖不耐的人）

晚餐過晚、湯水過多、油膩食物

睡前過量運動

和毛小孩共眠，不適用每個人

睡前回LINE、Email、開電視手機睡覺

午睡過長、週末大補眠

更多三立新聞網報導

他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」

天冷害心梗？！發病前全都吃過「1料理」….最後急送ICU

50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中

一堆人不知！睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險：不是飲食、滑手機

