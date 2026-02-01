不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命

記者施春美／台北報導

研究發現，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸。（示意圖／PIXABAY）

現代人追求長壽、健康。醫師李思賢表示，新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸。「因此，我在診間常發現，許多人即使勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，身體的修復效率依然大打折扣。」

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，一項刊登在《Sleep Advances》（睡眠進展）的研究分析了美國疾管署（CDC）長達數年的行為風險監測數據，結論非常明確：每晚睡眠少於7小時，對縮短預期壽命的影響力極大。睡眠絕非單純的休息，更是大腦進行「自我清洗」與抗發炎的關鍵。若無法睡飽7~9小時，大腦會呈現早衰狀態，體內的慢性發炎反應也會隨之攀升。

李思賢表示，這也說明為何他在診間觀察到某些患者，即便日間勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，生理機能的修復效率依然大打折扣。拼命運動卻不睡覺，其實是在透支身體。

神經內科醫師鄭淳予也曾表示，根據美國CDC、美國睡眠醫學學會定義，睡眠不足的定義為每晚少於7小時，成人建議的睡眠時間為每晚7~9小時。

鄭淳予並表示，年紀大的人仍需要充足睡眠、睡眠不足會增加老年人失智、心血管疾病、跌倒、免疫力下降的風險。「年紀大更要顧好睡眠，這是防失智最便宜的藥物。」

