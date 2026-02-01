不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命
記者施春美／台北報導
現代人追求長壽、健康。醫師李思賢表示，新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸。「因此，我在診間常發現，許多人即使勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，身體的修復效率依然大打折扣。」
家醫科醫師李思賢在其臉書表示，一項刊登在《Sleep Advances》（睡眠進展）的研究分析了美國疾管署（CDC）長達數年的行為風險監測數據，結論非常明確：每晚睡眠少於7小時，對縮短預期壽命的影響力極大。睡眠絕非單純的休息，更是大腦進行「自我清洗」與抗發炎的關鍵。若無法睡飽7~9小時，大腦會呈現早衰狀態，體內的慢性發炎反應也會隨之攀升。
李思賢表示，這也說明為何他在診間觀察到某些患者，即便日間勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，生理機能的修復效率依然大打折扣。拼命運動卻不睡覺，其實是在透支身體。
神經內科醫師鄭淳予也曾表示，根據美國CDC、美國睡眠醫學學會定義，睡眠不足的定義為每晚少於7小時，成人建議的睡眠時間為每晚7~9小時。
鄭淳予並表示，年紀大的人仍需要充足睡眠、睡眠不足會增加老年人失智、心血管疾病、跌倒、免疫力下降的風險。「年紀大更要顧好睡眠，這是防失智最便宜的藥物。」
三立新聞網提醒您：
吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害
吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足
更多三立新聞網報導
他勤跑健身房、嚴控飲食 「1行為」害短命！一堆人中
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
獨家／男喝7天「貢丸湯」竟尿毒症？醫揭「驚人真相」：1器官早壞了
運動能防失智！研究曝「最佳時長」：太久、太累都不健康
其他人也在看
13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」 元凶竟是爸爸害的
綜合陸媒報導，患者是一名年僅13歲的女孩，入院時已被確診為胃癌晚期。令人痛心的是，女孩本人並無吸菸史，其致病的重要誘因，被醫生判斷與長期暴露在二手菸環境中密切相關。女孩的父親常年吸菸，在家中從未回避孩子，使其從小生活在充滿煙霧的環境裡，長期吸入大量二手菸。...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 12則留言
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
許多人以為清淡飲食就有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分已經嚴重的腎衰竭，而且血壓偏高，心臟功能不佳，且還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3則留言
譚敦慈爸罹糖尿病40年 眼、腎、心都健康！3招擺脫糖尿病遺傳
誰說糖尿病久了一定會有併發症？無毒教母譚敦慈曝父親罹糖尿病40年，離世前眼睛和腎都維持得相當良好，也沒有心血管的併發症。她揭祕爸爸的控糖祕訣，除了飲食很自制、注意抓分量以外，而且很多年前就有先吃蛋白質健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4則留言
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針出事了？英國通報逾千例胰臟炎 疑涉17死
英國藥品和醫療產品監管署(MHRA)29日更新藥物安全指引，針對包含「猛健樂(Mounjaro)」、「週纖達(Wegovy)」與「胰妥讚(Ozempic)」等GLP-1類減肥與糖尿病藥物發布警示，提醒存在誘發嚴重急性胰臟炎的風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
48歲女水腫、血壓失控飆高！兇手竟是她每天都吃的「方便午餐」
一名48歲的女性患者，本身就是棉花糖體型，高齡懷孕後飽受妊娠水腫與高血壓之苦，沒想到產後問題依然存在。長期服用降血壓藥的她，某次回診時卻發現水腫突然加劇，連血壓都失控飆高，沒想到源頭竟是她每天都吃的「健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6則留言
天天刷牙卻牙周病？醫揭「最常犯的1個錯」 一堆人刷錯20年
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。 國人牙周病盛行率 背後隱藏警訊 根據衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況。台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。若清潔不徹底，1至2天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕主任指出，正確潔牙時刷牙時間至少需長達3分鐘，而多數民眾卻常在短短數10秒常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
「癌王」胰臟癌發現時常已晚期！5年存活率不到5％，有8症狀千萬快就醫
根據衛福部 109 年國人死因統計結果，2020 年國人十大癌症死因中，胰臟癌排名第7，在女性癌症死因上則排名第5，不可不慎。有「癌王」之稱的胰臟癌，因為在早期時幾乎無症狀，所以難以察覺，即使少數出現症狀，包括食慾不佳、上腹疼痛、噁心嘔吐、背痛、血糖升高、體重下降、黃疸、脂肪便等，也容易與腸胃或背部問題混淆，而難以早期確診。許多名人因胰臟癌過世，如世界三大男高音之一的帕華洛帝、香奈兒創意總監卡爾拉格斐、資深名嘴劉駿耀、聯安創辦人李文雄、體育主播傅達仁、新北市國民黨議員唐慧琳等，令人不勝唏噓。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1則留言
北部爆漢他病毒！外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介 醫生說話了
台大醫院小兒科教授黃立民指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。台灣流行的漢他病毒型別致死率低，因此多年來少見死亡案例。他提醒，年長者及免疫力較弱者應特別注意，保持居家乾淨、減少接觸老鼠及其排泄物，維持個人衛生。台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 5則留言
瘋搶「瘦瘦針」減肥注意！英接獲千例胰臟炎通報 疑涉17死
在台灣俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減肥與糖尿病藥物，如市面熱銷的「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖達（Wegovy）」與「胰妥讚（Ozempic）」，因成效顯著而被許多人視為體態管理的熱門選擇。然而，英國藥品監管機構近日發布最新警示，提醒這類藥物存在誘發「嚴重急性胰臟炎」的小幅風險。根據英國官方自由時報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
漢他病毒死亡！羅一鈞證實「25年來首例」為何是大安區？疾管署這麼說
昨出現今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，為大安區70多歲男性，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。疾管署長羅一鈞今(31)日證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡。外界關注，為何病例會發生在大安區這類高級住宅區，疾管署副署長林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命
曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
狠心媽灌不明藥害死2子！高大成揭「緩慢折磨」真相：至少2小時才致死
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物後造成死亡。對此法醫高大成說明，由於幼童的臟器發育尚未成熟，服用過量藥物後會導致肝腎臟衰竭，是被慢慢折磨致死，也痛批男童生母，利用藥物非常可惡，毫無疑問就是故意殺人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1則留言
茶葉蛋高糖被罵翻！營養師列9食物被醫師反擊：別誣蔑它
（記者周德瑄／綜合報導）一名營養師在Threads列出茶葉蛋等9種食物其實高糖，引發醫師反擊。醫師認為茶葉蛋滷 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，消息曝光引發民眾恐慌，甚至擔心大安森林公園的松鼠是否也有傳染漢他病毒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
顛覆認知！研究發現膽固醇「過低」竟會增加失智風險
彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼領導的研究團隊，最近在國際權威期刊《Alzheimer's Research & Therapy》(《阿茲海默症研究與治療》)發表重要研究成果，顛覆「膽固醇越低越好」的傳統觀念。研究指出，高齡族群若總膽固醇及低密度膽固醇(LDL-C，俗稱壞膽固醇)「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能提高失智症發生與惡化的風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
早餐不是吃清淡就好！醫揭「3大地雷組合」 牛奶配蛋竟上榜
黃軒引述《The Journal of Nutrition, Health & Aging》期刊研究指出，早餐應提供全天約20至30%的熱量，且品質良好的早餐與較佳的心血管代謝指標、腰圍控制與腎功能表現息息相關。反之，若早餐內容貧乏、營養結構失衡，不僅代謝緩慢，還可能影響肝腎機能與精神表現。三大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
別怕失智，其實可以預防：台灣失智症統計現況＋10種生活型態調整建議
65歲以上，每13人就有1人罹患失智症根據台灣失智症協會進行失智症流行病學最新調查統計，台灣65歲以上老年人共408萬5793人，其中輕微認知障礙有73萬5023人，占7.99％，而失智症有307萬931人，占7.54％，其中包括：極輕度失智症12萬5890人，占3.08％，輕度以上失智症有18萬2041人，占4.46％。也就是說，65歲以上的老年人，約每13人就有1位失智者，而80歲以上的老年人，則約每5人有1位失智者。 中醫師莊可鈞提供預防失智症10種方式，建議從調整健康的生活型態做起，才能遠離失智症的危害： ❶充足睡眠每天睡滿8小時，中午如果有時間也小睡30分鐘，可幫助減少3成失智罹患率。 ❷每天運用大腦適當的活用大腦，有助於延緩失智症的發生，建議可以買一些益智類拼圖來玩，或是需要動腦才能完成的積木遊戲，避免一直看電視、滑手機，讓腦袋處於休息、放空的狀態。 ❸遠離3C產品研究證實，經常滑手機、電子產品的人，會導致記憶力衰退，放下手中的手機，遠離科技產品，有助腦力恢復。 ❹參與社交活動無社交參與也是造成失智症的原因之一，平時多與親朋好友、左鄰右社交流，多多走出家門參加團體活動，維持常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言