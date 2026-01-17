不是A片！妻翻老公手機見「裸女洗澡片」 一比對背景竟是嫂嫂
新北1名人夫，偷偷在嫂嫂房間浴室天花板裝攝影機偷拍其洗澡及私密部位，後來因妻子發現偷拍片不像A片，反倒跟嫂嫂長很像，跑去確認真的就是她！人夫被起訴一審獲判4月徒刑，他不服提上訴，但因證據明確，日前遭高院駁回，全案定讞。
老公偷拍片主角像嫂嫂 一對質竟是本人
根據判決書，阿華（化名）與妻子、嫂嫂小美（化名）同居於同住處，阿華疑對嫂嫂起色心，某日他潛入嫂嫂房間的獨立浴室，在天花板抽風機處，裝置攝影設備偷拍嫂嫂洗澡，影片則留在手機內。
直到2023年6月20日晚間9時許，因妻子翻看手機時意外發現「裸女洗澡」畫面，仔細一瞧發現長得很像嫂嫂小美，因此跑去詢問小美「是不是妳」，一開始小美還想說這誰，但隨著影片背景跟自己的浴室極為相似，側臉也很像自己，才確定就是她本人！
人夫說法一變再變 斷指成鐵證
小美憤而向阿華對質，隔日直接報警處理，沒想到阿華在偵查中先是辯稱「裸女洗澡」影片是在A片網站下載的，一審時又改口上網看過了，已經沒有同一部影片可以下載，最終遭判刑4個月
時至高院審理，勘驗「裸女洗澡」影片發現並無剪輯痕跡、影片背景確實與小美浴室相同，最關鍵的是，由小美有斷指，這段偷拍影片正好拍到她在洗澡過程中的右手無名指指甲呈黑色，與本人相符，另外藍色髮夾也一樣，因此影片中裸女能確認就是小美。
沒想到審理時阿華再次改口，辯稱不曉得影片從哪裡來、不會下載影片等，明顯供述前後不一，法官認定其為推諉卸責之詞，不足採信，證據明確，原審中控阿華為滿足個人一時私慾，罔顧與小美間親屬情誼，犯後否認犯行，也未取得和解，判刑4個月得易科罰金的量刑合適，符合比例原則，因此駁回上訴，維持原判定讞。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
