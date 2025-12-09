不是AI圖！高檔超市驚爆「活老鼠趴麻糬」 消費者懵了：我沒必要騙人

大陸中心／程正邦報導

深圳山姆極速達麻薯包裝中竟趴著一隻活老鼠，嚇壞消費者。（圖／翻攝自微博）

在中國大陸一向被視為高品質、中產階級消費標竿的山姆會員商店（Sam's Club），正面臨成立以來最嚴峻的品牌信任危機。一則令人毛骨悚然的食品安全事件，數小時內登上各大社群媒體熱搜榜單，讓消費者對其「高端」形象產生巨大質疑。

「活體老鼠麻糬」消息曝光後，立刻在社交平台快速傳播登榜首。（圖／翻攝自微博）

高端會員店出包！外送麻糬竟趴活老鼠「共享」

據當事人向陸媒的爆料及在社交平台上的自述，12月8日深夜。他透過山姆會員商店App的「極速達」服務，訂購了鮮奶、橙汁以及一盒24枚裝的Member's Mark原味麻薯等多項商品。然而，當他打開收到的銀色保溫袋時，眼前的一幕讓他「人都懵了」，一隻活生生的灰色老鼠，竟然被困在應當密封的透明塑膠麻糬盒內，正「趴臥」在麻糬之間。

根據當事人公開的照片和影片顯示，這隻老鼠被困在商品盒中，盒內部分麻糬的表面有明顯的凹陷與缺口，疑似曾遭老鼠啃食。這起「活老鼠麻糬」事件發生在深圳的山姆會員店。該消費者表示，當晚10時15分即向平台給出1星評價並附圖投訴，但客服僅以「正在核實，請耐心等待」作為回應，並未給出任何實質或緊急的處理方案，引發當事人對於山姆危機處理機制的強烈不滿。

深圳山姆極速達麻薯盒中竟趴著一隻活老鼠，消息曝光後立刻在社交平台快速傳播登榜首。（圖／翻攝自微博）

消費者鐵證如山 質疑物流或倉儲環節出錯

事件爆發後，由於畫面極具衝擊性，迅速在網路上引起熱議，同時也引發了部分網友對於爆料真實性的質疑。對此，爆料人堅定表示事件「千真萬確」，並坦承在網路上曝光的文字內容曾使用AI工具進行整理和潤色，但這不影響事件本身的真實性。他強調：「我沒有必要騙人。」

這位消費者已完整保存了所有關鍵證據，包括現場照片、影片、購物憑證，以及帶有疑似齧齒類動物齒痕的包裝材料。他正透過多個管道進行維權，決心追究山姆在食品安全與品控流程上的責任。由於該商品是透過「極速達」服務送達，這意味著商品從倉儲、分揀到配送，必須在極短時間內完成。因此，公眾普遍將矛頭指向山姆的倉儲環境、商品包裝密封性，或極速達物流環節的衛生與品控。

網友質疑AI生圖，原PO強調：「我沒必要騙人。」（圖／翻攝自微博）

網友怒火延燒：山姆品管遭檢視 官方至今未回應

多數網友看到畫面後直呼「心理陰影面積拉滿」、「以後怎麼敢買他家的生鮮和烘焙食品？」，輿論普遍要求山姆必須公開說明，特別是針對其全程監控的品控流程。許多人質疑：「山姆不是全程都有監控嗎？把影片公布就能證實老鼠究竟是怎麼進去的！」

事件爆發的數小時內，多家陸媒的追蹤報導這則「活老鼠在麻糬盒」事件，雖然新聞熱度持續攀升，然而，截至目前，山姆會員商店官方尚未針對此事件發布任何正式聲明，僅有其內部客服人員以「核實中」作為回應。

