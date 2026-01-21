《英雄聯盟》韓服天梯93%超高勝率帳號破案了！主人是LCK職業選手Roamer大方分享上分秘訣

今年一月初，被公認為全球「最強伺服器」的《英雄聯盟》韓服天梯出現了一個神祕帳號，兩天內打了 56 場遊戲，成功登頂韓服天梯外，勝率是超誇張的 93 %，而且中間也幾乎不休息，每天一直打到凌晨 2 點，還能保持自己的專注力。也引起了許多人討論到底是不是又有 AI 模型在進行訓練。不過，現在這個神秘帳號背後的主人似乎水落石出了，就是今年從美洲賽區回歸 LCK 加盟 BRO 戰隊的中路 Roamer，他最近也大方分享了自己的上分心得，表示自己能維持這麼高勝率的原因，「99 % 是運氣好！」

BRO Roamer(Credit:LCK)

《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區 BRO 戰隊的中路 Roamer 最近接受採訪時大方曝光了自己就是一月初大殺韓服，三天內打出 93% 超高勝率直衝韓服第一的神祕帳號「택배기사#한 진」背後主人，那時候他在 56 場遊戲中贏下了 52 場，而且每天就是從中午一路打到凌晨 2 點，並且中間還從來沒有休息，能夠持續維持自己的專注力拿下勝利。

Roamer 謙虛的表示，自己能維持這麼高勝率的原因「99% 是因為運氣，我是運氣好罷了！」，並且他也分享，即便隊友的表現不佳，雷了的話也沒關係，就是做好自己該做的事情，不要陷入隊有的節奏就好。此外，Roamer 也表示，目前的遊戲版本不論中路還是下路都更能跳出來 Carry，不過在現在的積分環境中，由於下路變得更厲害了，因此如果能圍繞隊伍下路來打的話，會達到非常好的效果。

而談到選角的小祕訣，Roamer 則分享，如果是先選的話他會選擇像是雷茲這類比較安全的英雄。而如果他有後選的機會，就會依據陣容搭配來選擇更合適的。不過，他也不忘提醒大家，如果要上分的話最好就選擇自己擅長的英雄，「並且既然玩遊戲是為了享受樂趣，不要對輸贏過於糾結，開心玩就好了！」