不是AI！日本這1縣激推「滷肉飯靴子」 可上腳、神還原令台人全崩潰

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台日友好激發難以想像的創意！日本埼玉縣所澤市在今年推出一雙高度還原、極度逼真且可上腳的「滷肉飯靴子」。官方強調，靴子本體完美呈現米飯的顆粒感和滷肉汁淋上的視覺感，甚至半熟蛋到八角都完美呈現台灣味，而目前靴子採接單製作；消息曝光後，令大票台灣網友崩潰。

日本埼玉縣所澤市在今年推出一雙高度還原、極度逼真且可上腳的「滷肉飯靴子」。（圖／翻攝自樂天市場）

根據日媒《Niconico新聞》報導，日本樂天網站上出現一雙視覺強烈衝擊感的「滷肉飯靴子」，而這其實是埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品。該商品介紹，這是以台灣經典小吃滷肉飯為題，利用日本常見的食物模型技術塑形，精準還原米飯的顆粒感和滷汁與滷肉澆淋在上面的視覺感，其餘溏心蛋、青菜，八角也都沒有被遺漏。由於靴子採完全手工製作，每雙靴子需耗費2個月才能完成並寄送，因此目前採接單製作。

所謂故鄉稅是日本一項捐款制度，讓納稅人將本應交給居住地區的住民稅，捐款到其他地方的自治團體，並可獲取當地名特產等謝禮；捐款者可自由選擇捐款用途，例如教育、環保等，對於在日工作或打工的國外人士，也可藉此扣抵所得稅和住民稅。

消息曝光後，台灣網友紛紛傻眼留言，「有沒有哪個城市跟他們有結姊妹市，麻煩絕交」、「台日友好可以有很多種方法，但這個先等等」、「繳稅的人會變少吧…」甚至有網友提議，「好鬧喔不然我們也做一雙生魚片的？」

