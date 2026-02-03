不是AI…醫院整棟剖半「懸掛半空中」真相曝光！網：世界出現bug了

記者簡榮良／高雄報導

不只你，看錯的人可以湊好幾台遊覽車。日前有民眾發現，高雄林園建佑醫院整棟建築剖半，斗大的招牌飄浮空中，不甩地心引力、不合邏輯畫面遭質疑是用AI變造，調侃世界出現bug了。對此，院方解釋，正進行防水工程，拆掉張貼廣告，並刷上白色防水漆，怎料顏色與天空融為一體，將錯就錯，樂見成為一個朝聖景點。

放眼望去，路口的尾端一棟建築被剖半，上半部掛上建佑醫院4字，下方卻明顯沒有支架，呈現漂浮半空中的奇景。（圖／翻攝畫面）

放眼望去，路口的尾端一棟建築被剖半，上半部掛上建佑醫院4字，下方卻明顯沒有支架，呈現漂浮半空中的奇景，畫面被PO上網隨即引發討論：「是網路太慢畫面跑不出來嗎？」、「世界出現bug了」、「不甩地心引力？」，更多質疑指向AI變造。

廣告 廣告

實際重回現場，乍看之下的確很難發現被隱藏的下半部是塗上白色防水漆，原來顏色與天空相近，加上拍攝角度，一切陰錯陽差，才會形成醫院漂浮半空中的錯覺。

醫院從去年10月開始進行防水工程，依照步驟會先拆掉廣告帆布，再漆上白色防水漆。（圖／翻攝畫面）

對此，建佑醫院院長室特助許哲源表示，醫院從去年10月開始進行防水工程，依照步驟會先拆掉廣告帆布，再漆上白色防水漆，未料成為討論話題，若日後可以變成一個景點，院方也是挺樂見其成。畢竟這將錯就錯的免費廣告，可遇不可求。

更多三立新聞網報導

27年清潔隊員…揍老夫妻吐血「無保請回」！竟反咬告英勇男大生

揍老夫妻出血…惡男身份被挖！竟是27年清潔隊員 環保局：已停職

惡男逆向撞老夫妻…男大生英勇肉搏「血疤爬滿臉」：吃飯不敢脫口罩

抓綠鬣蜥…誤觸「6.9萬伏特高壓電」焚破身害4大企業停電！台電擬求償

