不是Alphabet！分析師去年靠3檔股票暴賺一波：續抱「這2檔」獲利更驚人

AI熱潮持續升溫，被譽為「護國神山」的台積電（TSMC）穩坐全球晶圓代工龍頭寶座，也讓華爾街持續看好其長線成長潛力。美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，人工智慧相關資本支出在2026年仍有望維持高檔水準，AI產業的成長動能尚未見頂。

分析師去年靠3檔股票暴賺：續抱這2檔更穩



Keithen Drury回顧，他在2025年最看好的3檔晶片股——輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）與艾司摩爾（ASML），過去一年表現皆大幅跑贏大盤。他直言，當時若跟進布局的投資人，「現在多半笑得合不攏嘴」。

不過，他也提醒，進入2026年，投資策略勢必要重新檢視。即便上述3家公司在AI產業鏈中都扮演關鍵角色，但從投資角度來看，估值是否合理、成長動能是否匹配，才是能否續抱或加碼的關鍵。

根據華爾街分析師對下一個會計年度的預估，輝達的獲利成長率約為51%，台積電約31%，而ASML則僅約15%，成長速度出現明顯差距，但三者的股價評價卻未完全反映這樣的差異。

以預估本益比來看，ASML約為34倍，輝達約25倍，台積電則約21倍。Keithen Drury指出，若將成長性與估值相互對照，ASML的股價已顯得相對偏高，與其較為溫和的成長幅度並不完全相符。

因此，他認為在2026年的布局上，「台積電與輝達是更具吸引力的選擇」。雖然ASML仍具備長期競爭力，未來表現不至於太差，但就風險與報酬比而言，他對台積電與輝達的信心明顯更高。

