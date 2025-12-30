不是Altis！哪台車奠定豐田「不敗地位」？眾人點名開過它都說讚

生活中心／王文承報導

有網友好奇提問：「TOYOTA 在台灣不可撼動的地位，究竟是靠哪一款車建立起來的？」（圖／Toyota提供）

汽車是現代生活中不可或缺的交通工具，而在台灣汽車市場中，市佔率最高的品牌非豐田汽車（TOYOTA）莫屬，且已連續23年穩坐銷售龍頭寶座。近日有網友好奇提問：「TOYOTA 在台灣不可撼動的地位，究竟是靠哪一款車建立起來的？」他詢問長輩後發現答案不一，有人認為是耐用又好開的 Zace（瑞獅）車系，也有人點名 Corona、Camry，讓他忍不住發文討論，貼文曝光後，掀起網友熱議。

不是Altis！誰奠定豐田地位？眾人點名它



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，1990年以前台灣汽車市場多由國產的裕隆集團主導，但近年來TOYOTA卻長期佔據龍頭地位，讓他相當好奇背後原因。他轉述長輩的說法，有人認為早期「瑞獅」Zace憑藉耐操、好開的特性建立良好口碑，也有人認為是Corona或Camry奠定基礎，因此好奇詢問：「有沒有老前輩知道，TOYOTA是靠哪一台車，在台灣消費者心中建立起不可撼動的品牌形象？」

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人分享自身經驗與看法，「七代Corolla，我保養廠的修車師傅現在還在開」、「神A（Altis）連續18年銷售冠軍，應該賣超過50萬台了」、「如果以我家來說，應該是我老爸那台瑞獅」。也有網友直言，「雖然美規 Corona 和 Exsior 的品質都比Altis好，但 Altis在商業上確實非常成功」。

其中，獲得最多人點名的，正是俗稱「可樂娜」的Corona車系，不少人直言，「當然是Corona和Tercel」、「美規可樂娜、國產Corona、Exsior都功不可沒」、「絕對是Corona Saloon，也就是大家說的老可」。

不過，也有不少網友認為，TOYOTA 的龍頭地位並非靠單一車款撐起，而是長期累積的成果，「牛頭牌的地位不是靠一台車建立的，而是建立在很多台灣人的人生裡」、「說穿了就是其他品牌不夠爭氣」、「豐田在全世界本來就很強，不是只有台灣人特別愛」。也有人指出，若真要說影響最大的關鍵，Alti 的出現確實改變市場，但能夠延續至今，仍歸功於和泰汽車長期穩健的產品與經營策略。

