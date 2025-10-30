不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享她穿著HOKA運動鞋前往日本關西旅遊的經驗，每天步行２萬步卻毫無不適，讓她直呼「笑著回本」，引發網友熱烈討論。
穿HOKA鞋子走萬步不腳痛
一名女網友在Threads平台發文分享，她原本認為買２雙HOKA鞋子就要破萬元過於昂貴，沒想到在日本關西５天旅遊行程中，每天都要步行２萬步以上，卻完全沒有腳痛問題，讓她驚呼「沒有人喊腳痛，直接笑著回本」，並好奇詢問是否有其他人也是出國旅遊後才被HOKA圈粉。
網友分享穿HOKA鞋子心得
文章曝光後，引來眾多網友分享使用經驗，「HOKA bondi ９真的好穿」「我剛徒步環島結束，就是穿這雙，每天走30～40k、７～10小時，就真的靠它」「推爆！男友帶買後已經只愛HOKA，雖然還是會腳痛（足底筋膜一輩子的問題），但已經比所有的鞋都更耐走了」「純推HOKA，要是知道在台灣買也沒比較貴，就先買了，還可以省舊鞋行李，穿了走關西12天每天上萬步，也不用買什麼大猩猩之握跟休足時間了」。
據悉，Hoka One One是一家源自法國的運動鞋品牌，鞋款通常具有厚實且柔軟的中底，減震性能相當優秀，不只適合長距離跑步、越野，日常穿著也很好搭配，因此受到跑者與戶外愛好者喜愛。
出國穿什麼鞋最好走路
除了HOKA，討論串中也有網友推薦其他運動鞋品牌，「可以試試看Skechers，價格便宜一點點也是非常好穿！身為出國十幾次的我強烈建議可以拿１雙」「推薦Asics，跑步人必備的跑步鞋，走路也超級舒服，最多１天走過４萬步也不會不舒服」「我穿Airmax97還不是每天２萬以上」「我想推HOGAN餅乾鞋耶，我穿它去爬金刀比羅宮，走路飛快，腳底也很舒適」。
▲網友推薦HOKA鞋子好穿、耐走。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來
還有３張千萬發票沒人領！「購物明細曝光」包含全家、7-11，倒數１週充公
下雨天曬衣服不會乾？達人教４招快乾無霉味，加碼曝１物吸濕力超強又便宜
快衝「三麗鷗主題咖啡廳」！打卡巨型大耳狗牆、療癒甜點，限定周邊也要逛
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
20款品牌外套推薦！保暖防風防水，千元內就可以入手
最近氣候正式入冬，換季導致日夜溫差大、陰晴不定，要是夜晚騎車、或是通勤路上、週末戶外活動郊遊、登山看海，沒有一件既能防風保暖，又禁得住陣陣飄來的細雨，而不被淋濕的外套，那實在不行！快來看編輯為你精選的20款防風防潑水外套推薦。防風外套推薦：marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
希臘優格是運動後最佳選擇！研究：有效修復肌肉還防癌
運動後補充營養的方式有很多種，但最新研究顯示，希臘優格可能是比高蛋白飲料或香蕉更佳的選擇。加拿大研究團隊發現，希臘優格不僅富含蛋白質，還具有顯著的抗發炎與肌肉修復功效，長期食用更有助於預防大腸癌。中天新聞網 ・ 1 天前
搭機要靠窗還靠走道？過來人曝飛機選位技巧：１座位超方便、下機快
搭乘飛機時，座位選擇往往反映出個人的旅行習慣與需求考量。從欣賞窗外風景的浪漫情懷，到追求便利性的實用主義，每位乘客都有自己的偏好。近日，一名女網友分享了自己從「靠窗派」轉為「走道派」的心路歷程，意外引食尚玩家 ・ 1 天前
不用飛韓國！SEVENTEEN、TXT 韓星私服愛用 NOMANUAL 正式登台，首爾人氣品牌快閃新光三越A11
以街頭精神與極簡設計美學聞名的韓國潮流品牌 NOMANUAL，正式登陸台灣！此次由 韓國現代百貨攜手台北新光三越A11 打造的第三站韓國潮流快閃企劃，帶來品牌秋冬全新系列與台灣限定商品，展現「不受框架束縛」的自由態度。更令人矚目的是，快閃店marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！
Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
石垣牛、阿古豬一次滿足！沖繩燒肉名店超厚牛舌、內臟拼盤必點～
到日本就是要吃燒肉，尤其是和牛，在日本品嚐相對台灣來得划算又美味，距離台灣最近的沖繩，當然也不乏有許多可口的燒肉，就國際通來說有名的就有琉球の牛、燒肉本部牧場、肉の変態集団疾風燒肉等等，後來發現網友推薦的這家ぶち 久茂地店，距離入住的Y’s膠囊飯店 – 那霸國際通超近！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
和服跟浴衣差在哪？日本和服豆知識、實際感想、推薦東京景點完整攻略
和服作為世界知名的日本傳統服飾，典雅或創新的圖案設計也讓它歷久不衰，更是許多觀光客到日本旅遊時，躍躍欲試想要穿看看的指定體驗之一。而和服種類、琳瑯滿目的花樣，其實也有都不同的代表意義，想在如此多種類的和服中挑選試穿，到底該怎麼選？以及和服與浴衣又有什麼不同？LIVE JAPAN將這些解答，加上穿和服的時候需要事先知道的基礎小知識，還有東京和服景點精選都一次整理給你，下次去日本就能更深入體驗真正的日本傳統囉！LIVE JAPAN ・ 22 小時前
板橋韓式燒啤新文化！超過300款歐洲精釀啤酒任你搭，韓式烤肉配啤酒解膩又夠勁
我最愛的韓式料理竟然也跟來自各國的精釀啤酒這麼搭！根本就是另一種『燒啤』文化的延伸，更是無國界料理的融合，精釀啤酒更有超過300款以上的選擇，從清爽到濃厚，甜酸到微苦等等…多種選擇應有盡有，搭配韓式烤肉跟韓式料理也好解膩喔，吃起來特別爽口。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美十華整合行銷 ・ 20 小時前
一堆人被騙！小心iPASS MONEY詐騙新招，苦主１動作10萬元存款沒了
數位支付工具日益普及，詐騙集團也翻新手法騙取民眾錢財。近期有詐騙集團鎖定一卡通公司iPASS MONEY即將與LINE Pay分家的時機，假冒官方發送「資料更新」電子郵件，成功騙取多名民眾個資並盜刷帳食尚玩家 ・ 23 小時前
《魔物獵人 崛起》賣得比新作《荒野》還好！過去3個月仍賣出25萬份
日本遊戲大廠 Capcom（卡普空）公開最新的財報，顯示公司營運狀況非常不錯，主要歸功於旗下多款遊戲的持續熱銷。其中，格鬥遊戲大作《快打旋風 6》上市以來穩定為公司帶來營收，包含 6 月推出的 Switch 2 版，全球銷量已經突破 500 萬份。雖然《魔物獵人》系列也大賣，但讓人意外的是，大賣的並非是最新作，而是前一款作品《魔物獵人 崛起》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
吃壽司新神技！他曝用「這1物」當刷子控鹹度 老饕全跪大讚：超聰明
每逢假日，迴轉壽司店總是大排長龍。不少人夾壽司沾醬時，常會不小心讓壽司整個掉進醬油碟裡，導致飯底吸滿醬油、變得鹹到難以下嚥。有網友分享一種特別的吃法，就是用「薑片當刷子」，能讓醬油均勻沾在魚片上，不僅不會沾到飯底，還能完美掌握鹹度，這種創意吃法曝光後，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
〈美股盤後〉Fed鷹訊+Meta暴跌 科技板塊失血 那指費半嚇挫逾1.5%
投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素，美股主指週四 (30 日) 全面下挫。鉅亨網 ・ 2 小時前
立冬6禁忌曝光！命理師揭「1生肖」走大運：年底衝一波
立冬要到了！命理師柯柏成表示，立冬顧名思義就是「冬天」從這一天正式開始，今年立冬時間是在11月7日12時03分48秒交節氣。柯柏成分享立冬5大禁忌，同時也點名「生肖雞」將走好運，在立冬時期會遇到貴人。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 21 小時前
粿粿節目熊抱曹佑寧片段瘋傳 網酸「不懂避嫌的類型」
邱勝翊（王子）與粿粿因《全明星運動會》第三季結緣，兩人近日遭粿粿老公范姜彥豐指控「道德淪喪」搞婚外情，風波持續延燒。王子事後發文道歉，坦承自己在關係中有越界之舉。就在外遇事件鬧得沸沸揚揚之際，有網友挖出粿粿過去上節目片段，熊抱曹佑寧，被批「對男星毫無邊界感」。中時新聞網 ・ 11 小時前
晶片成本恐再升，聯發科獲利承壓，美系外資下修目標價至1288元
【財訊快報／記者劉居全報導】趕在聯發科(2454)31日法說會前夕，美系外資在最新出爐的報告中表示，基於晶圓、封裝、記憶體調漲價格成本走高，聯發科將面臨成本上升，衝擊獲利，儘管第四季有新產品，不過預估第四季營收僅持平，加上如果明年記憶體成本上漲50%，手機晶片價格將有壓力，美系外資決定調降聯發科目標價，由原先的1388元下修至1288元，重申「中立」評等；同時下修明後年獲利預估。美系外資表示，半導體上下游成本有走高現象，包括台積電3奈米調漲，後段封裝如BT載板基材等，都恐將影響聯發科明年毛利率表現。尤其是記憶體的部分，如果2026年記憶體成本上漲50%，將對智慧單晶片的成本占比構成壓力。美系外資強調，考量聯發科在成本上升恐難以轉嫁，預估聯發科第四季營收僅約持平或小幅季增5%，不過毛利率恐降至47%，反映中低階5G單晶片競爭激烈；調降目標價至1288元，重申「中立」評等。財訊快報 ・ 20 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前