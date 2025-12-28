不是UNIQLO！他狂推「北臉平替」外套 平價又暖

近日天氣濕冷，元旦連假期間又將有新一波冷空氣南下，強度上看大陸冷氣團，有網友在社群平台發文，請大家推薦「CP 值高的保暖外套」，不少人力推「迪卡儂登山系列羽絨外套」，認為其內層為羽絨、外層具備防風機能，實用性高且價格親民。

一名網友日前在社群平台Threads發文表示，冬天家裡的溫度經常低於15度，冷到他想買件外套保暖，但去北臉（The North Face）逛了一圈以後，發現外套的價格有點太貴了，希望大家可以推薦「CP值高的保暖外套」。

貼文引發熱烈討論，不少人留言推薦，預算有限又不在意品牌的人，可以選擇「迪卡儂登山系列羽絨外套」，內層為羽絨設計，外層具備防風、防潑水功能，不僅適合日常穿，也能用於登山等戶外活動，機能性高，價格3000元有找，相當划算。不過也有網友留言表示，買過迪卡儂的羽絨外套，覺得蠻重的，建議去現場穿看看。

另有網友則推薦，要說羽絨外套就是UNIQLO，最近蠻多特價活動，可以去看看有沒有符合預算的款式；也有許多人推薦登山戶外品牌的外套，「以3500元為一個點，你可以買到montbell 800fp 零度用的」、「Kawas的買一買就好，根本CP值爆炸高」。

