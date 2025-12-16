不是UNIQLO！台灣2品牌發熱衣被推爆 便宜又暖

冬天許多人會添購保暖衣物，除了UNIQLO的發熱衣與羽絨外套，一名女子特別喜歡Lativ的羽絨外套，不僅價格親民，版型也好看，她將心得PO上網後，引發熱烈討論，網友紛紛推薦Lativ與NET的發熱衣，直呼保暖效果佳，穿起來彷彿「行走的暖爐」。

原PO近日於Threads發文指出，她特別喜愛Lativ的羽絨外套，便宜、穿起來保暖又輕便，版型也好看。

貼文引發熱烈討論，許多網友表示Lativ的羽絨外套，價格實惠又耐用，有人一穿就是10年，除了羽絨外套，不少人也推薦高領刷毛發熱衣，保暖效果佳且價格合理；另外NET的發熱衣也被點名，不僅保暖，價格親民，因此經常缺貨。

網友紛紛留言，「NET的發熱衣感覺更暖」、「幾年前買了NET兩件發熱衣，穿去北歐很夠」、「Lativ高領刷毛發熱衣超讚，非常保暖」、「我穿UNIQLO的，朋友穿NET的，冬天去日本，穿NET的朋友感覺比我暖和」、「NET和Lativ的我都有買，穿起來都很暖，根本行走的暖爐，價格又便宜」。

氣象專家林得恩於臉書提醒，近日日夜溫差明顯增大，今晨受輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫約10至14度，南部及花東11至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區則可能再降1至2度；白天高溫回升，中部以北、東北部及東半部可達24至27度，南部則在26至28度之間，西半部日夜溫差可能超過10至14度。

