不是UNIQLO！天冷「搭電梯狂撞衫」 日平價外套爆紅

寒流來襲，不少民眾添購厚外套禦寒，一名網友分享，搭電梯遇到驚人「撞衫」巧合，連同自己在內竟有5人都穿著日系品牌無印良品同款外套，只是顏色不同，畫面曝光後，引發網友熱烈討論，不少人大讚這款外套平價又好看，但也有人吐槽很像穿棉被在身上。

一名網友近日在社群平台Threads分享，搭電梯時發現，加上自己，竟有5個人都穿著無印良品同款外套，只是大家穿的顏色不一樣，有黑色、米色和墨綠色，驚人巧合，讓原PO直呼「撞衫機率有多高？」

貼文吸引7千多人點讚討論，「這款外套真的超好看」、「我今天也穿同款外套欸，是黑色的」、「這款路上好多人穿，一天內已經看到三件了」、「捷運上也一堆人穿」、「平價實惠又好看」、「冬日最愛款，背心和外套都必須各來一件」、「無印良品的品質真的沒話講」、「根本是國民制服」、「還以為是UNIQLO的外套」。

無印良品的蓬鬆鋪棉刺縫外套採用近年流行的「絎縫」設計，受到不少消費者青睞，但也有網友直言外觀看起來像把棉被穿在身上，無法理解為何會爆紅。《中時新聞網》實際查看無印良品官網，發現女款外套的3 種顏色已全數售罄，顯示人氣相當高，而男款則仍有部分顏色可供選購。

