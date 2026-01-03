不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」他笑：機率多高？26萬網共鳴

生活中心／羅欣怡報導

氣溫驟降，各種防寒聖品也紛紛出籠。（示意圖／翻攝自Pexels）

天氣冷颼颼，各種防寒聖品陸續上身禦寒，有網友日前搭電梯時，竟發現5個男生竟都穿「同款外套」，差別只在顏色不同，笑問「這樣的機率有多高？」

該名網友在Threads上PO出照片，當時他和5個男生同搭一步電梯，從他的視角看過去，5個男生竟都穿同一家日系服飾品牌出產的外套，有米白色、綠色和黑色，笑說這樣的機率實在太罕見。貼文曝光後也引起網友共鳴，紛紛留言「是搭員工電梯嗎」、「綠色款我真的天天都會看到路人穿（不分男女）」、「這算是平價好入手，外套款式類似絎縫外套」、「真別說這款路上好多，一天已經看到三件了」。

網友在電梯裡遇到5個男生都穿同款外套。（圖／翻攝自網站）

有網友直接在留言解答，外套是MUJI的「撥水加工鋪棉外套」，主打刺繡縫線設計很有層次感，而且蓬鬆鋪棉穿起來超級輕盈，完全沒有冬裝的笨重，無領設計超好搭，內搭高領毛衣或簡單 T-shirt 就很有型。

