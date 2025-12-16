不是UNIQLO！消費者推「2台灣品牌」發熱衣：便宜有感已穿10年

生活中心／倪譽瑋報導

知名日系品牌UNIQLO的「HEATTECH」系列發熱衣，受到不少消費者青睞。不過，也有一派顧客喜歡台灣本土品牌，有消費者點名Lativ，稱讚「外套穿10年」、「不貴」，或是NET「買他們家的衣服好多年了」、「發熱衣感覺更暖」。

社群熱議保暖服飾 UNIQLO、Lativ、NET成焦點​

近日有網友在Threads發文表示，Lativ的羽絨外套便宜、穿起來保暖又輕便，且版型上有不斷進步，自己特別喜歡。貼文底下，許多Lativ顧客也來留言稱讚，「他們家外套我還穿到10年」、「羽絨外套真的讚，不貴」、「機能外套也不錯！防風防潑水，騎車方便」

廣告 廣告

此外，也有另一派網友推薦同為台灣品牌的NET，「我穿UNIQLO的，朋友穿NET的，冬天去日本，穿NET的朋友感覺比我暖和」、「買他們家的衣服好多年了，一直都很喜歡」、「幾年前買了NET兩件發熱衣，穿去北歐很夠」、「NET的發熱衣感覺更暖」。

NET線上購物可用？lativ門市在哪？

關於兩家品牌的資訊，NET被評為平價時尚休閒服飾，官網資訊顯示，「NET」意思為純淨，象徵簡單、時尚的生活理念，不少消費者點出，該品牌的衣服便宜、質量也不錯。值得注意的是，NET有線上購物網站，也有不少實體店面。

Lativ則是「網路服飾」品牌，不像NET有實體門市，主要以線上購物為主，其衣服以平價且高品質聞名，在官網下單購買，如果有覺得不合適，也可以辦理退貨，線上申請完畢後，前往超商列印退貨單即可。

更多三立新聞網報導

Google「67」一票人震驚：手機差點飛出去 搜尋這12字也有特效

全球25大最佳旅遊目的地 台灣1城市上榜！彭博讚：美食之都

電費新制12/23上路！台電取消「11年福利」 逾百萬戶補助縮水

早發現多活20年！大便浮水面恐是「癌王上身」 醫再曝4警訊

