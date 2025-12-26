不是UNIQLO！網友推薦「１款發熱衣」不到500元、超保暖：穿了就像行走暖爐

天氣變冷，帶動冬季禦寒用品銷售熱潮，其中發熱衣更成為消費者關注的焦點商品。在眾多品牌競爭激烈的市場中，從知名的UNIQLO、GU到平價的體溫魔術師、NET等品牌，各自擁有忠實愛好者。先前有網友在社群平台分享使用心得，大讚某款不到５百元的平價發熱衣保暖效果驚人，形容自己宛如「行走的暖爐」，引發熱烈討論。

寶雅平價發熱衣獲好評

「真心推薦怕冷的都去買！」一名網友先前在Threads分享購物心得，表示在寶雅花四百多元購入「體溫魔術師」發熱衣後，徹底改變了冬季通勤的體驗。平時騎車時經常感到寒冷，但穿上這款發熱衣後，僅需單穿再搭配一件厚外套，整趟通勤路程都感到溫暖舒適，幾乎感受不到冷風侵襲，覺得自己就像「行走的暖爐」一樣。

網友稱讚體溫魔術師發熱衣

文章發布後，吸引眾多網友分享各自的購買經驗，「我跟我媽都超愛體溫魔術師的發熱衣，寒流只穿它加外套就夠了」「我是買另一款肌底發熱衣，保暖效果也很厲害」「我自己去年買一件來穿是還不錯的體驗喔，洗了十幾次還是很保暖，甚至和他牌最貴款比起來更保暖很多，也沒有變得不保暖的感受」。



此外，還有網友推薦內刷毛版本：「極推寶雅賣的，而且內刷毛的更保暖。」也有消費者擴大購買範圍表示：「體溫魔術師的品質是認真推欸！我除了發熱衣還買了保暖襪睡覺穿。」

耐用度引發質疑

儘管多數網友給予正面評價，仍有部分消費者對平價發熱衣的耐用度提出質疑。有網友認為：「這類型的洗個幾次保暖程度就會大幅下降，他會保暖是因為有使用化學藥劑，不然賣這麼便宜，怎麼可能是用什麼很貴的化學纖維。」然而，也有實際使用者提出不同看法，反駁道：「我自己穿了十幾次，也洗了十幾次，沒有變得不暖的感覺。」

NET發熱衣獲網友青睞

除了體溫魔術師外，NET發熱衣同樣獲得網友青睞，有網友在Threads分享：「我穿UNIQLO的，朋友穿NET的，冬天去日本，穿NET的朋友比我暖，不知道是不是我發熱衣穿太久的問題，但滿推的，朋友說完全不冷」「一開始買UQ後來順手買一件NET真的感覺更暖」「幾年前買了NET的２件發熱衣，2019年12月底去北歐很夠用，去年12月去東京也很夠用，至於在台灣就不知道了，因為穿不到」。

UNIQLO發熱衣評價

另外，也有許多人推薦UNIQLO發熱衣，「喜歡UQ發熱衣超薄很讚」「UQ極暖推推」。而實際查看UNIQLO官網，基本的HEATTECH圓領T恤１件490元，如果是HEATTECH超極暖系列，１件為890元。

▲網友對各品牌發熱衣評價不一。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

