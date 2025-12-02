不是VIP也享有這待遇！巨城百貨週年慶遇雨貼心舉動 網看哭：這才叫服務

新竹巨城週年慶吸引大量人潮，一名網友在Threads分享自己遇到安全帽被貼心保護的經歷，迅速獲得上萬按讚，許多民眾也留言表示曾有相同感受。。（圖／擷取自Google Maps）

新竹知名百貨「Big City遠東巨城購物中心」日前週年慶吸引大批人潮，不僅業績亮眼，更因一項貼心小舉動在社群平台引發熱烈討論。

有消費者11月30日前往巨城購物，將機車停放在戶外停車格，進入商場後天氣驟變降雨，原本擔心掛在機車上的安全帽會被淋濕。沒想到，回到停車處時驚喜發現，整排機車上的安全帽竟全被細心地套上塑膠袋防水，讓她感動直呼：「巨城也太貼心了吧，怎麼這麼好！」

該則貼文隨後在Threads平台上爆紅，短時間內吸引超過1.7萬人按讚。不少曾在同一天造訪巨城的網友也留言表示有相同經歷，稱當時根本沒察覺外面下雨，回來看到帽子已被妥善保護，感到既暖心又驚喜。

有網友分享當時狀況：「天氣很好就把安全帽朝上放著，後來下雨也懶得出去移動，結果回到車邊看到被套好塑膠袋，心情真的被救回來。」另有網友感動留言：「還有這麼頂的服務，太讚了」、「巨城真的太周到了」、「難怪新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」。

巨城小編也第一時間「海巡」到這篇熱門貼文，轉發至官方臉書粉絲專頁並幽默回應：「真的不好意思，又寵壞你們了。」再度引起網友一陣好評，直言這樣的用心服務「根本是百貨界的神操作」。

這項看似微小的防雨舉動，不僅展現巨城對顧客的細膩關懷，也意外成為品牌與消費者之間的情感連結，讓人潮滿滿的週年慶多添一份溫度。

