不普發現金 17案遭綠暫擱 北市府揭沉重財政壓力

民進黨北市議會黨團提案，要求北市府將歲計賸餘普發1萬元，北市府以財政紀律及中央補助款未定不普發，民進黨不滿，將市府5日送交議會備查、包含總預算在內的17個市府提案全數暫擱，北市財政局澄清，市府依規及中央函示編列預算。（本報資料照）

中央普發現金1萬元今開放登記，民進黨北市議會黨團日前提案，要求北市府將歲計賸餘普發1萬元，不過北市府以財政紀律及中央補助款未定不普發。民進黨不滿，將市府5日送交議會備查、包含總預算在內的17個市府提案全數暫擱，北市財政局澄清，地方政府獲配的統籌分配稅款，須納入當年度預算使用，市府依規及中央函示編列預算，已用於償還債務及支應各項市政建設支出，業經議會審議通過。

民進黨議員顏若芳直言，同黨議員們暫擱市府總預算等市府提案，主要是針對普發現金爭議，北市府與財政局數度對外聲稱沒有條件普發現金，且以中央給地方的各項補助款尚未確定為由，不將補助款編入115年度總預算，營造市府財政困難的數字遊戲。

財政局表示，依《財政收支劃分法》相關規定，地方政府獲配的統籌分配稅款，須納入當年度預算使用，北市府各該年度皆依規定及中央函示編列預算，已用於償還債務及支應各項市政建設支出，且各年相關預算業經議會審議通過。

財政局指出，115年地方統籌分配稅款整體規模增加，但北市實際獲配比例卻下降，中央補助辦法調整後亦造成地方財源減少約210億元，並使地方財政不確定性升高，北市尚有債務624億元待償還，未來捷運、社會住宅、校舍及場館等重大建設需求金額逾4800億元，財政壓力沉重，市府將持續確保財政穩健與重大建設推動不受影響。

