不暈船改暈碳？吃完澱粉就想睡成社群共鳴 醫師提醒別忽略身體訊號

「30歲以前是暈船，30歲之後是暈碳。」近期在Threads、IG等社群平台上，「暈碳」一詞快速竄紅，所謂暈碳的狀況是指一吃白飯、吐司、飯糰等澱粉類的食物後，沒多久就開始昏沉、注意力渙散，整個人直接進入「待機模式」。雖然「暈碳」本身不是醫學術語，但醫學上有一個類似的現象叫「餐後嗜睡」，這跟進食後血糖的快速上升與下降、自律神經反應有關，特別是大量吃精製碳水（像是飯糰、麵包等）時更容易出現。

「暈碳」的現象多半出現在上班族與 25–40 歲族群之間，有網友形容：「早上只吃一顆飯糰，下午會議全程靈魂出竅。」也有人笑說：「喝酒再多杯都也不會醉，但澱粉一吃就倒。」相關貼文底下，往往吸引大量共鳴回應，這個看似玩笑的流行語，其實正反映不少現代人共同的身體感受。

「暈碳」這個詞的誕生正因為它既荒謬又精準，成功替一種長期存在、卻很少被正式討論的身體反應命名。

長期暈碳可能是身體的警訊？

醫師指出，網路上說的「暈碳」，在醫學上可對應為「餐後嗜睡」現象。當攝取大量碳水化合物，特別是精製澱粉時，血糖會在短時間內快速上升，身體會分泌大量胰島素來調節。

如果血糖上升與下降幅度過大，再加上進食後副交感神經活躍，就容易出現疲倦、想睡、精神渙散的情況。也就是說，「暈碳」不是意志力問題，而是身體正常的生理反應。

血糖上升與下降幅度過大都容易對身體造成影響（圖：Getty Creative）

但長期餐後就會出現「暈碳」的現象其實也是身體提供的警訊！醫師指出，偶爾暈碳並不罕見，但如果幾乎每一餐後都出現強烈昏沉感，可能代表血糖調節或代謝系統正承受較大壓力。長期血糖劇烈波動，可能增加脂肪囤積、脂肪肝與心血管負擔風險，也可能影響整體精神與睡眠品質，形成惡性循環。

而造成暈碳的現象，其實問題並不在「吃不吃澱粉」，而在「怎麼吃」。以下的狀況也是上班族常常會出現暈碳的原因：

l 單獨攝取大量精製碳水，例如只吃白飯、麵包、甜點，缺乏蛋白質與纖維，血糖波動會特別明顯。

l 進食速度過快，讓身體來不及啟動穩定機制。

l 久坐、活動量不足，吃完立刻回到電腦前，更容易出現昏沉感。

這也解釋了為何不少網友說：「假日吃一樣的東西比較不暈，上班日特別明顯。」

針對餐後容易昏沉的族群，醫師與營養師普遍建議從日常小地方調整。醫師建議：「想改善暈碳，可以調整進食順序，先吃蔬菜與蛋白質，再吃澱粉，有助於減緩血糖上升速度；選擇全穀類、地瓜等較低升糖指數的碳水來源；餐後簡單走動 5 到 10 分鐘，也能幫助血糖利用。」醫師也提醒，不建議把「吃到想睡」當成助眠方式，因為入睡快不代表睡得深。

「暈碳」之所以在社群爆紅，是因為過去在Thread上活躍的25-35歲的世代，開始注意到，自己的身體在不知不覺中正一點一點老化，若是再不調整飲食習慣，可能會對身體造成嚴重的負擔。下次當自己也發生「暈碳」的現象，或許可以提醒自己，或許是時候該調整自己的飲食與生活節奏。



