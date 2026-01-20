不曾網購「信箱卻出現訂單確認信」他回報狀況 170多萬全被騙走

詐騙手法不斷推陳出新，若沒有提高警覺，就容易落入詐騙集團的陷阱，內政部警政署呼籲，收到信件務必確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站；遇到可疑信件，並要求操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會；不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。

內政部警政署分享，有民眾滑IG時，突然收到一封E-mail，寄件人是「sun陽光商城-訂單已完成」， 由於看起來就像購物平台的訂單確認信，上頭也清楚寫著「已成功購買商品」，還附上明細，總金額3萬多元，讓該民眾十分錯愕，因為該民眾根本不曾在這家店買過東西。

看到有一個「問題回報」的按鈕，該民眾便點進去，轉連結到客服LINE，該民眾把自己的情況告訴對方後，沒過幾分鐘客服就回應了，堅稱該民眾有下訂單，並直言除非該民眾個資外洩，有人假冒該民眾下單。隨後對方問該民眾是否保留訂單，並稱廠商已經出貨，若該民眾取消訂單，不只要支付10倍違約金，將來還會有信用問題，因為廠商會對該民眾採取法律措施等，讓該民眾越聽越緊張。

接著這名客服開始安撫該民眾，並表示會幫該民眾詢問廠商，隨後一位自稱經理的人稱廠商同意取消訂單，但為了避免後續風險與麻煩，需要該民眾按指示操作驗證身分。接著，客服就開始一步一步教該民眾操作銀行轉帳驗證，為了避免帳戶之後出現異常狀況，該民眾相當配合，整個過程中多次轉帳，對方則稱當天就會把錢轉回來，又特別交代該民眾「暫時不要開啟網路銀行」，甚至叫該民眾轉移到安靜的地方，聽到後面該民眾越聽越不對勁，驚慌地掛斷電話後，馬上打給165詢問，才驚覺自己受騙，前後共損失170多萬。

內政部警政署分享，詐騙集團會廣發電子郵件，假稱有一筆訂單已完成待確認，被害人為確認或取消，往往容易點擊聯繫客服，接著假客服一方面以違約金威脅，一方面聲稱可以幫忙取消訂單，但需要驗證身分，避免後續法律糾紛等，隨後被害人被迫依照指示轉帳或輸入信用卡資訊等，轉出或刷下大筆金錢，詐騙集團得手款項即神隱，被害人款項遲未轉回，始發覺遭騙。

對此警政署也分享四點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

收到信件，第一時間不是打開確認，而是確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站。

遇到可疑信件，並要求你操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會。

不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。

ATM、網路銀行皆無轉帳驗證，切勿相信。

撰稿：吳怡萱



