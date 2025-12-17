《不曾見過太陽》歐陽悌「死得太輕鬆」？ 石知田大讚網友「創意死法」

TAFAD時尚活動。潘佳琪攝

演員石知田、程予希及林思宇（宇宙）近日共同出席 TAFAD 時尚活動，三人受訪時除了分享各自的造型準備，石知田也針對近期在影集《如果我不曾見過太陽》中所飾演的角色「歐陽悌」引起的話題做出回應。

歐陽悌死法引熱議，石知田笑稱網友太有創意

針對影集《如果我不曾見過太陽》殺青後，部分網友在 Threads 上討論石知田飾演的角色「歐陽悌」死得太輕鬆，石知田本人大方回應。他坦言自己也覺得好像真的太輕鬆了，並透露看到 Threads 上有許多網友在舉辦「死法比賽」，討論怎樣的死法才比較解氣。他笑稱網友的創意非常豐富，甚至有人提議要讓他喝下自己的尿，雖然覺得很有創意、很好玩，但也對此表示歉意。

程予希與石知田多年默契，殺青後見面不尷尬

在劇中飾演情侶的程予希與石知田，被問及殺青後見面是否會感到尷尬。程予希表示，兩人私底下是認識很久的朋友，甚至有網友挖出他們多年前合作的首部電影《十七歲》，因此拍攝過程非常愉快。她也提到，看到石知田殺青後的狀態感覺很「挫」，認為他展現出了與以往很不一樣的感覺。石知田則回應，因為彼此非常熟悉，不需要重新確認相處界線，見面反而感到很放鬆。

林思宇剪短髮備新戲，王子緋聞遭調侃

另一位出席藝人林思宇則以俐落短髮現身，她透露這是為了下一個劇組的角色所做的準備。在訪問現場，林思宇也被媒體突擊詢問最近是否與王子（邱勝翊）聯絡，她驚訝表示這個問題太突然，並坦言雙方已經很久沒有聯繫了。

演員精心裝扮出席時尚盛事

對於此次參加時尚活動，石知田透露自己花了一個半小時進行妝髮與造型，事前還與老師討論衣服的細節，過程相當有趣。林思宇也表示非常開心能參與這場盛事，並呼籲大眾多多支持老師設計的服裝作品。

